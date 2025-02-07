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Уважение и вежливость: для ТЦК разрабатывают правила общения с военнообязанными

Ирина БалачукПятница, 7 февраля 2025, 12:57
Уважение и вежливость: для ТЦК разрабатывают правила общения с военнообязанными
Фото vinnitsa.info

В Сухопутных войсках ВСУ решили создать правила поведения и общения военнослужащих ТЦК во время проведения мобилизационных мероприятий, заявил спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.

Детали: Радио Свобода

Детали: Сейчас, по словам спикера, в Сухопутных войсках развернули комплекс мероприятий по выявлению и устранению недостатков, которые мешают проводить мобилизацию качественно.

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Прямая речь Саранцева: "Проводится и опрос военнослужащих, проводятся совместные совещания, к которым привлекается достаточно широкий круг лиц. И как раз одним из вариантов решения этих проблем является написание такого определенного набора правил и политик относительно деятельности военнослужащих ТЦК при осуществлении мобилизационных мероприятий".

Детали: Он уточнил, что речь идет, в частности, об общении с военнообязанными во время мероприятий оповещения, во время проведения оформления и так далее.

"Стержневое, это должно быть уважение к гражданам, это должно быть максимально соблюдены правила вежливости, определенное корректное поведение, которое должно сопровождать весь этот процесс. Чтобы мы могли сбить весь этот негатив", – пояснил Саранцев.

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Он добавил, что также в Сухопутных войсках хотят создать и правила для адвокатов, которые защищают военнообязанных.

"Мы хотим прописать также правила и для этой категории, которая защищает права военнообязанных по тем или иным вопросам... И эти правила, конечно, должны быть обязательными к исполнению обеими сторонами. Потому что есть определенные недопустимые ситуации, которые приводят, к сожалению, к конфликтам", – сказал спикер.

По словам Саранцева, уже состоялись предварительные встречи с представителями Национального союза адвокатов – там такое решение поддержали, и сейчас стороны совместно разрабатывают соответствующие правила.

Спикер Сухопутных войск отметил, что мобилизация является непопулярной мерой в обществе, но добавил, что такие меры воспринимаются негативно во всех странах.

"Нужно работать не только нам в своей среде, а нужно работать в этой стране в направлении повышения оборонного сознания граждан... Я хотел бы, чтобы такие слова как "бусификация", "людоловы", "уклонисты" навсегда исчезли из нашего лексикона, воспринимались исключительно негативно в нашем разговоре, имели максимально негативное значение, кого бы они не касались", – подытожил Саранцев.

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