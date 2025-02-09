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Зеленский считает, что План победы может быть основой для плана Трампа

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 февраля 2025, 18:36
Зеленский считает, что План победы может быть основой для плана Трампа
Зеленский и Трамп, фото ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что предложенный Украиной План победы может быть основой для плана президента США Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны.

Источник: Зеленский в интервью для британского вещателя ITV News

Прямая речь: "Мы писали это в Плане победы... Фундаментальные документы были подготовлены Украиной. Они могут быть основой для плана Трампа – для плана Трампа с Украиной, безусловно, без Украины не может быть никакого плана. Желательно, чтобы план Трампа включал присутствие также и Европы".

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Детали: Президент напомнил, что "в Формуле мира выписано, что такое справедливый мир для Украины, основываясь на международном праве".

"Любой план, если он принесет 20%, 30% от базиса, от справедливого мира – это нормальные шаги вперед. Но я уверен, что мы не можем говорить о справедливом мире, пока зло не наказано", – сказал он.

На вопрос о своих действиях, если Трамп будет предлагать неприемлемый вариант завершения войны для Украины Зеленский подчеркнул: "Мы не можем быть в противостоянии с США. Это невыгодно нам, стране, которая в войне, и это невыгодно президенту Трампу. Ему невыгодна победа Путина. Если будет противостояние, не дай бог, позиций Украины и Америки, я не хочу даже об этом думать, от этого выиграет только Путин. Победа Путина – это проигрыш западного мира – и Европы, и Америки".

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Вместе с тем, на вопрос, стремится ли он быть президентом победы или президентом мира Зеленский отметил, что "это сложно разделять".

"Мы боремся сегодня за мир. Я думаю, что мир для многих украинцев – это победа. Потому что, я действительно так считаю, то, что Путин не смог нас захватить – он уже проиграл... А та победа, о которой вы думаете, какая-то громкая – это не главное, все эти парады и так далее. Это Путин любит очень, а нам бы войну закончить, жить и развивать свою страну и понимать, как потом интегрировать все те территории", – сказал президент.

Он также выразил удивление тем, что "за эти три года весь мир не смог остановить Путина".

"Остановить, затормозить, не дать ему разрушить нас – смог, но поставить его на место, реально поставить, дать ему по рукам мир не смог, и это меня удивляет. Это не несостоятельность, это нежелание", – считает Зеленский.

Знать больше: Мир благодаря силе. Главные тезисы выступления Зеленского во время представления Плана победы в Раде

Предыстория:

  • 5 февраля американский президент Дональд Трамп заявил, что США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине", и заверил, что "сделает все", чтобы остановить российско-украинскую войну.
  • 8 февраля Трамп в интервью New York Post заявил, что говорил по телефону с российским правителем Владимиром Путиным, чтобы попытаться договориться о прекращении войны в Украине.
  • Пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть заявление Трампа о разговоре с Путиным.
  • Трамп заявил, что может провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским уже на следующей неделе.
  • Зеленский считает, что его встреча с Трампом должна предшествовать определению формата разговоров с россиянами.

ЗеленскийТрампПлан победы
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