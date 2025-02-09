Зеленский считает, что План победы может быть основой для плана Трампа
Президент Владимир Зеленский считает, что предложенный Украиной План победы может быть основой для плана президента США Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны.
Источник: Зеленский в интервью для британского вещателя ITV News
Прямая речь: "Мы писали это в Плане победы... Фундаментальные документы были подготовлены Украиной. Они могут быть основой для плана Трампа – для плана Трампа с Украиной, безусловно, без Украины не может быть никакого плана. Желательно, чтобы план Трампа включал присутствие также и Европы".
Детали: Президент напомнил, что "в Формуле мира выписано, что такое справедливый мир для Украины, основываясь на международном праве".
"Любой план, если он принесет 20%, 30% от базиса, от справедливого мира – это нормальные шаги вперед. Но я уверен, что мы не можем говорить о справедливом мире, пока зло не наказано", – сказал он.
На вопрос о своих действиях, если Трамп будет предлагать неприемлемый вариант завершения войны для Украины Зеленский подчеркнул: "Мы не можем быть в противостоянии с США. Это невыгодно нам, стране, которая в войне, и это невыгодно президенту Трампу. Ему невыгодна победа Путина. Если будет противостояние, не дай бог, позиций Украины и Америки, я не хочу даже об этом думать, от этого выиграет только Путин. Победа Путина – это проигрыш западного мира – и Европы, и Америки".
Вместе с тем, на вопрос, стремится ли он быть президентом победы или президентом мира Зеленский отметил, что "это сложно разделять".
"Мы боремся сегодня за мир. Я думаю, что мир для многих украинцев – это победа. Потому что, я действительно так считаю, то, что Путин не смог нас захватить – он уже проиграл... А та победа, о которой вы думаете, какая-то громкая – это не главное, все эти парады и так далее. Это Путин любит очень, а нам бы войну закончить, жить и развивать свою страну и понимать, как потом интегрировать все те территории", – сказал президент.
Он также выразил удивление тем, что "за эти три года весь мир не смог остановить Путина".
"Остановить, затормозить, не дать ему разрушить нас – смог, но поставить его на место, реально поставить, дать ему по рукам мир не смог, и это меня удивляет. Это не несостоятельность, это нежелание", – считает Зеленский.
Знать больше: Мир благодаря силе. Главные тезисы выступления Зеленского во время представления Плана победы в Раде
Предыстория:
- 5 февраля американский президент Дональд Трамп заявил, что США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине", и заверил, что "сделает все", чтобы остановить российско-украинскую войну.
- 8 февраля Трамп в интервью New York Post заявил, что говорил по телефону с российским правителем Владимиром Путиным, чтобы попытаться договориться о прекращении войны в Украине.
- Пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть заявление Трампа о разговоре с Путиным.
- Трамп заявил, что может провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским уже на следующей неделе.
- Зеленский считает, что его встреча с Трампом должна предшествовать определению формата разговоров с россиянами.