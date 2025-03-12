Зеленский о ситуации на Курщине: Командование сохраняет жизни бойцов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное командование Украины в Курской области России пытается сохранить максимум жизней украинских воинов.

Источник: общение Зеленского с представителями СМИ

Прямая речь: "Наши войска на территории Курской области выполняют свои задачи. Русские пытаются однозначно, максимально давить на наши войска. Военное командование (Украины - ред.) делает то, что должно делать: сохраняет максимум жизней наших воинов".

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Детали: "Украинскую правду" не приглашали на общение с президентом. Также Офис президента ограничивает доступ УП к мероприятиям с участием главы государства.

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