Зеленский о ситуации на Курщине: Командование сохраняет жизни бойцов
Среда, 12 марта 2025, 15:11
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное командование Украины в Курской области России пытается сохранить максимум жизней украинских воинов.
Источник: общение Зеленского с представителями СМИ
Прямая речь: "Наши войска на территории Курской области выполняют свои задачи. Русские пытаются однозначно, максимально давить на наши войска. Военное командование (Украины - ред.) делает то, что должно делать: сохраняет максимум жизней наших воинов".
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Детали: "Украинскую правду" не приглашали на общение с президентом. Также Офис президента ограничивает доступ УП к мероприятиям с участием главы государства.
Предыстория:
- В среду российские войска вероятно взяли под контроль город Суджа в Курской области РФ, который до этого более полугода контролировали Вооруженные Силы Украины.
- 11 марта мониторинговый проект DeepState сообщил, что российские войска продолжают давление на украинские позиции в Курской области РФ и имеют продвижение. В восточной части Суджи российские военные закрепляются и подтягивают силы.
- 10 марта Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что ситуация в Курской области РФ остается под контролем украинских Сил обороны.
- 9 марта DeepState сообщил, что россияне восстановили контроль над населенными пунктами Мартыновка и Малая Локня в Курской области.
- 7 марта стало известно, что российская армия прорвалась через украинский рубеж обороны южнее Суджи в Курской области. Силы обороны пытаются стабилизировать ситуацию.