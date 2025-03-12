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Зеленский о ситуации на Курщине: Командование сохраняет жизни бойцов

Украинская правдаСреда, 12 марта 2025, 15:11
Зеленский о ситуации на Курщине: Командование сохраняет жизни бойцов
Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное командование Украины в Курской области России пытается сохранить максимум жизней украинских воинов.   

Источник: общение Зеленского с представителями СМИ

Прямая речь: "Наши войска на территории Курской области выполняют свои задачи. Русские пытаются однозначно, максимально давить на наши войска. Военное командование (Украины - ред.) делает то, что должно делать: сохраняет максимум жизней наших воинов".

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Детали: "Украинскую правду" не приглашали на общение с президентом. Также Офис президента ограничивает доступ УП к мероприятиям с участием главы государства. 

Предыстория:

  • В среду российские войска вероятно взяли под контроль город Суджа в Курской области РФ, который до этого более полугода контролировали Вооруженные Силы Украины.
  • 11 марта мониторинговый проект DeepState сообщил, что российские войска продолжают давление на украинские позиции в Курской области РФ и имеют продвижение. В восточной части Суджи российские военные закрепляются и подтягивают силы.
  • 10 марта Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что ситуация в Курской области РФ остается под контролем украинских Сил обороны.
  • 9 марта DeepState сообщил, что россияне восстановили контроль над населенными пунктами Мартыновка и Малая Локня в Курской области.
  • 7 марта стало известно, что российская армия прорвалась через украинский рубеж обороны южнее Суджи в Курской области. Силы обороны пытаются стабилизировать ситуацию.

ЗеленскийКурская область
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