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Суд оставил Шуфрича под арестом до мая

Валентина РоманенкоЧетверг, 20 марта 2025, 17:32
Суд оставил Шуфрича под арестом до мая
Шуфрич. фото Getty Images

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога народному депутату от запрещенной партии ОПЗЖ Нестору Шуфричу.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора в комментарии "Укринформу"

Дословно ОГП: "Следственный судья продлил до 18 мая народному депутату Нестору Шуфричу меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога".

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Предыстория:

Шуфрич
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