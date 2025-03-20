Суд оставил Шуфрича под арестом до мая
Четверг, 20 марта 2025, 17:32
Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога народному депутату от запрещенной партии ОПЗЖ Нестору Шуфричу.
Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора в комментарии "Укринформу"
Дословно ОГП: "Следственный судья продлил до 18 мая народному депутату Нестору Шуфричу меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога".
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Предыстория:
- 15 сентября 2023 года стало известно, что Служба безопасности Украины пришла с обысками к народному депутату Нестору Шуфричу, избранному от запрещенной ныне пророссийской партии ОПЗЖ. У него обнаружили георгиевские ленты, медали и кители вооруженных сил РФ. Шуфрича заподозрили в государственной измене. Также СБУ нашла документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей, датированный 2014 годом, за подписью лишенного ныне украинского гражданства экс-нардепа Виктора Медведчука и самого Шуфрича.
- Тогда же суд избрал меру пресечения Шуфричу - содержание под стражей без права внесения залога.
- 8 февраля 2024 года Нестору Шуфричу объявили новое подозрение - в финансировании Росгвардии.
- 3 сентября прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении Шуфрича и его экс-помощника.