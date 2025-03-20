Суд оставил Шуфрича под арестом до мая

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога народному депутату от запрещенной партии ОПЗЖ Нестору Шуфричу.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора в комментарии "Укринформу"

Дословно ОГП: "Следственный судья продлил до 18 мая народному депутату Нестору Шуфричу меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога".

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