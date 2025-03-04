Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

У Путина отреагировали на прекращение США военной помощи Украине: Наилучший вклад в дело мира

Ирина БалачукВторник, 4 марта 2025, 11:58
У Путина отреагировали на прекращение США военной помощи Украине: Наилучший вклад в дело мира
Дмитрий Песков. Фото ТАСС

В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о прекращении поставок американской военной помощи Украине, назвав это "наилучшим вкладом" в якобы "мирное" урегулирование российско-украинской войны.

Источник: пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков на брифинге, российское пропагандистке издание РИА Новости

Прямая речь Пескова: "Если США престанут быть (главным поставщиком военной помощи Украине – ред.) или приостановят эти поставки, то это будет, наверное, наилучший вклад в дело мира".

Реклама:

Детали: При этом пресс-секретарь Путина добавил, что Россия видит, что "некоторые европейские страны заявляют, что они продолжат оказывать всестороннюю помощь" Украине.

"То есть, они будут как-то, наверное, пытаться компенсировать убивающие объемы боеприпасов и всего остального", – сказал Песков.

Он снова подчеркнул, что якобы "самый большой объем все-таки до сих пор (украинцы – ред.) получали от Соединенных Штатов".  

РЕКЛАМА:

"Ну, посмотрим. Сейчас очень много разрозненной информации. Главным образом она идет со ссылкой на источники. И конечно же нужно смотреть, как развивается ситуация на земле. Но, то что до сих пор США были главным поставщиком этой войны – ну, это очевидно", – заявил Песков.

"Если это (остановка военной помощи со стороны США – ред.) соответствует действительности, то это решение, которое в действительности может сподвигнуть киевский режим (так в России называют украинскую власть – ред.) к мирному процессу", – подытожил пресс-секретарь Путина.

Почему это важно: Трамп ранее неоднократно говорил о доверии к Путину и обещал углубить экономическое сотрудничество с Россией, если удастся достичь "мирного соглашения" для завершения войны против Украины.

Вместе с тем за последние недели Трамп несколько раз назвал президента Украины диктатором и заявил, что Зеленский должен действовать быстро, если Украина хочет выжить как страна.

США и Россия также провели 2 раунда переговоров: в Объединенных Арабских Эмиратах и в Турции.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что главной договоренностью на переговорах в Эр-Рияде стало "обеспечение скорейшего назначения послов России в США и США в России".

А на переговорах в Стамбуле делегации США и России договорились "устранить раздражители двусторонних отношений" и продолжить работу над подготовкой переговоров относительно войны РФ против Украины.

27 февраля Путин расхвалил администрацию Дональда Трампа за "прагматизм" и "реальный взгляд на вещи", отмечая, что первые контакты с представителями США внушают "определенные надежды".

Читайте также: Ссора самого высокого уровня. Почему сорванная встреча Зеленского и Трампа еще не стала катастрофой

Трамп обвиняет Украину: какие последствия будет иметь новый ультиматум президента США

Предыстория:

РосcияСШАпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Туск подтвердил, что США остановили военную помощь Украине
Шмыгаль уверен, что поддержка от США продолжится: доложил ситуацию по состоянию на 3 марта
Правительство Франции: Отмена военной помощи Украине от США отдаляет мир
Фон дер Ляйен представила план перевооружения ЕС и поддержки Украины на 800 млрд евро
Трамп значительно повысил пошлины на импорт товаров из Канады, Китая и Мексики: Пекин и Оттава ответили
Европейские страны согласовывают вопрос конфискации €200 млрд российских активов – FT
Все новости...
Росcия
Туск: сильная Украина означает безопасную Польшу, кто против этого – способствуют триумфу Путина
СМИ: В Пентагоне отрицают сворачивание наступательных киберопераций против России
У них было 100 лет, поэтому "по плодам познали их"
Последние новости
15:23
Украина увеличит импорт газа из-за российских атак - Bloomberg
15:05
Россия согласилась помочь администрации Трампа в ядерных переговорах с Ираном – Bloomberg
14:47
Анатомическая и многослойная: в МОУ показали образцы термобелья для военнослужащих
14:40
Налоговая разъяснила новые формы фискальных чеков
14:21
Украина рассчитывает подписать с США соглашение о создании совместного инвестиционного фонда - Шмыгаль
14:15
Туск подтвердил, что США остановили военную помощь Украине
14:10
Шмыгаль допускает риск для поставок ракет к ЗРК Patriot
14:06
Украинская армия получит скоростные дроны NORD украинского производства – Минобороны
13:57
фотоСербские оппозиционные депутаты бросили дымовые шашки и распылили газ в парламенте
13:56
Определились лучшие игрок и тренер тура чемпионата Украины по футболу
Все новости...
Реклама:
Реклама: