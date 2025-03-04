В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о прекращении поставок американской военной помощи Украине, назвав это "наилучшим вкладом" в якобы "мирное" урегулирование российско-украинской войны.

Источник: пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков на брифинге, российское пропагандистке издание РИА Новости

Прямая речь Пескова: "Если США престанут быть (главным поставщиком военной помощи Украине – ред.) или приостановят эти поставки, то это будет, наверное, наилучший вклад в дело мира".

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Детали: При этом пресс-секретарь Путина добавил, что Россия видит, что "некоторые европейские страны заявляют, что они продолжат оказывать всестороннюю помощь" Украине.

"То есть, они будут как-то, наверное, пытаться компенсировать убивающие объемы боеприпасов и всего остального", – сказал Песков.

Он снова подчеркнул, что якобы "самый большой объем все-таки до сих пор (украинцы – ред.) получали от Соединенных Штатов".

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"Ну, посмотрим. Сейчас очень много разрозненной информации. Главным образом она идет со ссылкой на источники. И конечно же нужно смотреть, как развивается ситуация на земле. Но, то что до сих пор США были главным поставщиком этой войны – ну, это очевидно", – заявил Песков.

"Если это (остановка военной помощи со стороны США – ред.) соответствует действительности, то это решение, которое в действительности может сподвигнуть киевский режим (так в России называют украинскую власть – ред.) к мирному процессу", – подытожил пресс-секретарь Путина.

Почему это важно: Трамп ранее неоднократно говорил о доверии к Путину и обещал углубить экономическое сотрудничество с Россией, если удастся достичь "мирного соглашения" для завершения войны против Украины.

Вместе с тем за последние недели Трамп несколько раз назвал президента Украины диктатором и заявил, что Зеленский должен действовать быстро, если Украина хочет выжить как страна.

США и Россия также провели 2 раунда переговоров: в Объединенных Арабских Эмиратах и в Турции.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что главной договоренностью на переговорах в Эр-Рияде стало "обеспечение скорейшего назначения послов России в США и США в России".

А на переговорах в Стамбуле делегации США и России договорились "устранить раздражители двусторонних отношений" и продолжить работу над подготовкой переговоров относительно войны РФ против Украины.

27 февраля Путин расхвалил администрацию Дональда Трампа за "прагматизм" и "реальный взгляд на вещи", отмечая, что первые контакты с представителями США внушают "определенные надежды".

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