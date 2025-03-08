Неижпапа анонсировал новую атаку на Крымский мост: Бог любит троицу

Крымский мост после атаки в октябре 2022 года, фото СБУ

Командующий Военно-морских сил ВСУ Алексей Неижпапа заявил об "активных обсуждениях" третьей атаки на Крымский мост и выразил оптимизм относительно его уничтожения.

Источник: Неижпапа в интервью британскому изданию The Observer

Детали: Издание отмечает, что командующий ВМС "выразил оптимизм", что Киеву удастся уничтожить Крымский (Керченский) мост, построенный Россией для соединения своей территории с оккупированным Крымом.

Реклама:

Он отметил, что два предыдущих удара повредили автомобильные и железнодорожные конструкции, и российские военные больше не могут перевозить тяжелые вагоны через железнодорожный мост.

Прямая речь: "Россияне понимают, что мы активно обсуждаем третью операцию. Есть такая поговорка: "Бог любит троицу"".

Детали: Неижпапа также описал войну с Россией как технологическую гонку, в которой доминируют беспилотники.

РЕКЛАМА:

По его словам, Москва разработала "достаточно эффективные" методы противодействия рейдам морских беспилотников. Украина в ответ превратила беспилотники в быстроходные ударные платформы. По его словам, инженеры добавили зенитные пушки для сбивания вертолетов, а также FPV-дроны.

Справочно: Россия, которая в 2014 году оккупировала украинский полуостров Крым, позже незаконно построила мост через Керченский пролив. Крымский мост – это две переправы (автомобильная и железнодорожная), которые соединяют Крым с Россией.

Украина неоднократно подчеркивала незаконность этого перехода и заявляла, что он является законной целью для вооруженных сил.

Предыстория: