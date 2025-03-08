Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank

Неижпапа анонсировал новую атаку на Крымский мост: Бог любит троицу

Катерина ТищенкоСуббота, 8 марта 2025, 22:11
Неижпапа анонсировал новую атаку на Крымский мост: Бог любит троицу
Крымский мост после атаки в октябре 2022 года, фото СБУ

Командующий Военно-морских сил ВСУ Алексей Неижпапа заявил об "активных обсуждениях" третьей атаки на Крымский мост и выразил оптимизм относительно его уничтожения.

Источник: Неижпапа в интервью британскому изданию The Observer

Детали: Издание отмечает, что командующий ВМС "выразил оптимизм", что Киеву удастся уничтожить Крымский (Керченский) мост, построенный Россией для соединения своей территории с оккупированным Крымом.

Реклама:

Он отметил, что два предыдущих удара повредили автомобильные и железнодорожные конструкции, и российские военные больше не могут перевозить тяжелые вагоны через железнодорожный мост.

Прямая речь: "Россияне понимают, что мы активно обсуждаем третью операцию. Есть такая поговорка: "Бог любит троицу"".

Детали: Неижпапа также описал войну с Россией как технологическую гонку, в которой доминируют беспилотники.

РЕКЛАМА:

По его словам, Москва разработала "достаточно эффективные" методы противодействия рейдам морских беспилотников. Украина в ответ превратила беспилотники в быстроходные ударные платформы. По его словам, инженеры добавили зенитные пушки для сбивания вертолетов, а также FPV-дроны.

Справочно: Россия, которая в 2014 году оккупировала украинский полуостров Крым, позже незаконно построила мост через Керченский пролив. Крымский мост – это две переправы (автомобильная и железнодорожная), которые соединяют Крым с Россией.  

Украина неоднократно подчеркивала незаконность этого перехода и заявляла, что он является законной целью для вооруженных сил.

Предыстория:

  • Известно о как минимум двух удачных атаках на Крымский мост. Первый удар по Крымскому мосту произошел утром 8 октября 2022 года, на следующий день после 70-летия Владимир Путина. Для него использовали грузовик со взрывчаткой, завернутой в пленку. 
  • На следующий день российское издание "Медуза" назвало Крымский мост, который получил повреждения после взрыва 8 октября, одним из самых защищенных мест в мире – его якобы охраняют с земли, с неба, с моря, под водой и даже из космоса.
  • Второй удар по мосту Украина нанесла в ночь на 17 июля 2023 года морскими надводными дронами, операцию назвали, как и дроны, "Морской малыш".
  • Позже стало известно, что российские оккупанты установили баржи к югу от Крымского моста, которые должны были стать "баррикадами" против украинских морских дронов.

Керченский мостКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Двоюродный брат Вэнса 2,5 года воевал за Украину в составе "Волков Да Винчи" – СМИ
Украина подписала меморандум с производителем IRIS-T: поставки вырастут втрое
Маск пообещал никогда не отключать Украине Starlink, даже если не согласен с ее политикой
За два дня столкновений в Сирии погибло 745 гражданских – правозащитники
Польша ответила Маску относительно отключения Starlink для ВСУ: Мы будем искать других поставщиков
Казарин получил Шевченковскую премию за публикации на "Украинской правде"
Все новости...
Зеленский назвал команду на встречу с США в Саудовской Аравии
Глава немецкой разведки: Если война закончится до 2030 года, РФ скорее станет угрозой для Европы
Генштаб о Курщине: в Судже у россиян большие потери, массированного прорыва границы не было
Зеленский о Доброполье: Один из самых жестоких ударов, ранены 50 человек
Последние новости
01:25
США планируют сократить 80 тысяч работников Министерства здравоохранения – AP
00:33
США хотят выяснить готовность Украины к уступкам в пользу России – Reuters
23:48
обновленоВ Киеве закрыли на вход три станции метро: пассажир попал под поезд
23:24
Двоюродный брат Вэнса 2,5 года воевал за Украину в составе "Волков Да Винчи" – СМИ
22:37
Зеленский надеется на результат в Саудовской Аравии и по приближению мира, и по поддержке США
22:18
На фронте за день 140 боев, больше всего на Покровском, Курском и Северском направлениях
22:07
На Никопольщине от вражеских обстрелов пострадали две женщины
21:16
Украина подписала меморандум с производителем IRIS-T: поставки вырастут втрое
20:58
фотоПервые добровольцы по программе "18-24" приняли присягу
20:57
Спортивная история дня. Гениальность и безумие великого шахматиста Роберта Фишера
Все новости...
Реклама:
Реклама: