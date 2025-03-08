Неижпапа анонсировал новую атаку на Крымский мост: Бог любит троицу
Командующий Военно-морских сил ВСУ Алексей Неижпапа заявил об "активных обсуждениях" третьей атаки на Крымский мост и выразил оптимизм относительно его уничтожения.
Источник: Неижпапа в интервью британскому изданию The Observer
Детали: Издание отмечает, что командующий ВМС "выразил оптимизм", что Киеву удастся уничтожить Крымский (Керченский) мост, построенный Россией для соединения своей территории с оккупированным Крымом.
Он отметил, что два предыдущих удара повредили автомобильные и железнодорожные конструкции, и российские военные больше не могут перевозить тяжелые вагоны через железнодорожный мост.
Прямая речь: "Россияне понимают, что мы активно обсуждаем третью операцию. Есть такая поговорка: "Бог любит троицу"".
Детали: Неижпапа также описал войну с Россией как технологическую гонку, в которой доминируют беспилотники.
По его словам, Москва разработала "достаточно эффективные" методы противодействия рейдам морских беспилотников. Украина в ответ превратила беспилотники в быстроходные ударные платформы. По его словам, инженеры добавили зенитные пушки для сбивания вертолетов, а также FPV-дроны.
Справочно: Россия, которая в 2014 году оккупировала украинский полуостров Крым, позже незаконно построила мост через Керченский пролив. Крымский мост – это две переправы (автомобильная и железнодорожная), которые соединяют Крым с Россией.
Украина неоднократно подчеркивала незаконность этого перехода и заявляла, что он является законной целью для вооруженных сил.
Предыстория:
- Известно о как минимум двух удачных атаках на Крымский мост. Первый удар по Крымскому мосту произошел утром 8 октября 2022 года, на следующий день после 70-летия Владимир Путина. Для него использовали грузовик со взрывчаткой, завернутой в пленку.
- На следующий день российское издание "Медуза" назвало Крымский мост, который получил повреждения после взрыва 8 октября, одним из самых защищенных мест в мире – его якобы охраняют с земли, с неба, с моря, под водой и даже из космоса.
- Второй удар по мосту Украина нанесла в ночь на 17 июля 2023 года морскими надводными дронами, операцию назвали, как и дроны, "Морской малыш".
- Позже стало известно, что российские оккупанты установили баржи к югу от Крымского моста, которые должны были стать "баррикадами" против украинских морских дронов.