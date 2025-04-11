САП просит арестовать Насирова с залогом в 75 миллионов

Прокурор САП направил в суд ходатайство об изменении меры пресечения Роману Насирову - бывшему председателю Государственной фискальной службы, обвиняемому в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Дословно: "9 апреля 2025 года обвиняемый не явился в суд, его защитник подал ходатайство о приостановлении указанного производства в связи с мобилизацией подзащитного.

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Обращаем внимание, что указанное дело находится на финальном этапе рассмотрения - судебных дебатах, после чего суд должен вынести приговор. Однако мобилизация одного из обвиняемых приведет к затягиванию дела, в итоге он может избежать ответственности".

Детали: Прокурор настаивает на изменении меры пресечения на более строгую, а именно содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 75 млн грн.

Предыстория:

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