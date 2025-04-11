САП просит арестовать Насирова с залогом в 75 миллионов
Прокурор САП направил в суд ходатайство об изменении меры пресечения Роману Насирову - бывшему председателю Государственной фискальной службы, обвиняемому в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.
Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура
Дословно: "9 апреля 2025 года обвиняемый не явился в суд, его защитник подал ходатайство о приостановлении указанного производства в связи с мобилизацией подзащитного.
Обращаем внимание, что указанное дело находится на финальном этапе рассмотрения - судебных дебатах, после чего суд должен вынести приговор. Однако мобилизация одного из обвиняемых приведет к затягиванию дела, в итоге он может избежать ответственности".
Детали: Прокурор настаивает на изменении меры пресечения на более строгую, а именно содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 75 млн грн.
Предыстория:
- 9 апреля стало известно, что фигурант "газового дела", связанного с экс-нардепом Александром Онищенко, экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров мобилизовался в ВСУ на этапе судебных дебатов.
- Также сообщалось, что Насиров, который мобилизовался в Вооруженные силы "за шаг до приговора" в Высшем антикоррупционном суде, будет служить в воинской части сапером.
- Позже Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины сообщила, что приказ о мобилизации Насирова отменили, а по факту его призыва начали служебное расследование.
- 11 апреля Насиров прокомментировал отмену приказа о его мобилизации - он заявил, что ушел в армию по собственному желанию после переоценки ценностей и что "носил погоны" только 3 дня, когда узнал о своем увольнении, которое назвал "странным прецедентом", реализованным из-за чьего-то желания и давления.
- Бывшего главу и руководителя Департамента ГФС Украины обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
- Сторона обвинения считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины VIII созыва Александра Онищенко, лично принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". Эти решения были приняты им с нарушением определенной законом процедуры, а именно при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло тяжкие последствия в виде непоступления обязательных платежей в государственный бюджет в сумме более 2 млрд грн.
- Также Роман Насиров обвиняется в получении рекордной взятки 722 млн грн. Эту взятку, по версии следствия, он получил от владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка. В этом деле продолжают исследовать доказательства. В этом эпизоде Насиров вышел под залог в 55 млн. 10 апреля Высший антикоррупционный суд продлил до 10 июня действие обязанностей, возложенных на Насирова.