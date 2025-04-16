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Суд оставил под стражей экс-начальника одесского ТЦК Борисова до 18 мая

Анастасия ПроцСреда, 16 апреля 2025, 14:57
Суд оставил под стражей экс-начальника одесского ТЦК Борисова до 18 мая
Евгений Борисов. фото: АрмияInform

Киевский апелляционный суд постановил оставить под стражей с возможностью внесения залога бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова. Его подозревают в отмывании имущества, добытого преступным путем, на сумму более 140 миллионов гривен.

Источник: Киевский апелляционный суд

Детали: В сообщении суда фамилия не указывается, но из материалов дела можно сделать вывод, что речь идет именно о Евгении Борисове.

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Дословно: "15 апреля 2025 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты на постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 20 марта 2025 года, которым частично удовлетворено ходатайство заместителя руководителя отдела Главного следственного управления Государственного бюро расследований и продлена подозреваемому Б. меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 мая 2025 года включительно, с одновременным определением залога в размере 179 863 200 гривен".

Детали: В случае внесения залога на подозреваемого будут возлагаться обязанности, предусмотренные частью пятой статьи 194 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева от 20 марта 2025 года оставлено без изменений, а апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения.

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Предыстория:

  • В расследовании Украинской правды "Батальон Испания" сообщалось, что семья начальника одесского областного военкомата Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов.
  • Позже стало известно, что в отношении Борисова провели служебную проверку, но оснований для отстранения от должности не обнаружили.
  • После этого президент Владимир Зеленский на заседании Ставки поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить военкома.
  • Государственное бюро расследований возбудило производство по фактам злоупотреблений Борисова.
  • Борисова уволили с должности начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
  • 5 марта обвинительный акт направили в суд.

судТЦКкоррупция
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