Напавшую на Стерненко арестовали: на суде она сказала, что влюбилась в вербовщика "из СБУ"

Подозреваемая в нападении на Стерненко в суде. Фото - Суспільне Новини

Задержанной накануне подозреваемой в нападении на активиста и волонтера Сергея Стерненко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 июня.

Источник: "Суспільне"

Детали: Решение вынес Шевченковский районный суд Киева в пятницу.

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Также суд обязал обеспечить подозреваемой медицинскую помощь по проведению гемодиализа трижды в неделю, поскольку она является инвалидом 1 группы. Меру пресечения избрали без права внесения залога.

Прокурор просил содержания под стражей без залога. Сторона защиты настаивала на домашнем аресте.

Подозреваемая в нападении на Стерненко перед судебным заседанием заявила, что не знала волонтера и не следила за его деятельностью. Женщина ранее не судима.

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Адвокат подозреваемой Анатолий Юрченко рассказал, что человек, которому она вполне доверяла, предложил ликвидировать Стерненко, мотивируя тем, что Стерненко якобы работает на ФСБ и прилеты по Киеву - это дело его рук.

По словам стороны защиты, подозреваемая проходила курсы стрельбы, готовилась к покушению. Сколько выстрелов сделала, она не помнит.

Сама подозреваемая рассказала, что человек, который общался с ней в мессенджере "Вайбер", представился сотрудником СБУ. Впоследствии она влюбилась в него, хотя никогда не видела.

"Меня сначала запугали а потом, я влюбилась в этого человека. Но фото не видела. Общались в "Вайбере", влюбилась в слова", - сказала женщина.

Отвечая на вопросы в зале суда, подозреваемая ответила, что не состоит на учете из-за психических заболеваний.

В то же время, женщина рассказала, что у нее больные почки. По словам фигурантки, за убийство активиста ей пообещали пересадку почек.

Во время заседания судья зачитала документы дела. Из них следует, что Стерненко получил сквозное верхнее ранение бедра. Также известно, что невеста Стерненко ранее видела подозреваемую несколько раз.

Предыстория: