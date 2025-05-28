Зеленский: После обмена пленными Умеров звонил Мединскому по поводу "меморандума" от РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр обороны Рустем Умеров контактировал с представителем России Владимиром Мединским после большого обмена пленными, о котором стороны договорились во время переговоров в Стамбуле, однако обещанного Москвой "меморандума" Украина так и не получила.

Источник: Зеленский на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Берлине

Детали: По словам Зеленского, на переговорах в Турции стороны договорились об обмене тысячи пленных. Россия также пообещала передать так называемый "меморандум" с дальнейшими предложениями о прекращении огня и встречи лидеров.

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Прямая речь: "Мы действительно ждали, что они озвучат свою "адженду" - прекращение огня, а затем и план встречи лидеров. Мы ожидали этого еще до обмена. Затем нам сказали, что адженда или меморандум появится сразу после обмена. Но после обмена мы ничего не получили.

Наша сторона контактировала с россиянами - министр обороны звонил господину Мединскому. Они уверяли: "Будет, будет". Но мы так ничего и не дождались. Никто не дождался. Мы обратились к США - они тоже ждут. Все ждут.

Наверное, не стоит ждать - надо переходить к более серьезным шагам".

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Что предшествовало:

23 мая Украина и Россия провели первую часть договоренности об обмене 1000 на 1000, в рамках которой удалось вернуть 390 человек.

24 мая еще 307 украинских защитников вернули из российского плена. Все они - мужчины рядового и сержантского состава.

25 мая Украина и Россия провели третью часть обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции - еще 303 украинских защитника дома.

Договоренность об одновременном освобождении и передаче пленных 1000 на 1000 человек была достигнута между делегациями Украины и РФ в Стамбуле 16 мая.

Российскую делегацию на переговорах тогда возглавлял Мединский.

Напомним: