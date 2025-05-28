Зеленский: После обмена пленными Умеров звонил Мединскому по поводу "меморандума" от РФ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр обороны Рустем Умеров контактировал с представителем России Владимиром Мединским после большого обмена пленными, о котором стороны договорились во время переговоров в Стамбуле, однако обещанного Москвой "меморандума" Украина так и не получила.
Источник: Зеленский на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Берлине
Детали: По словам Зеленского, на переговорах в Турции стороны договорились об обмене тысячи пленных. Россия также пообещала передать так называемый "меморандум" с дальнейшими предложениями о прекращении огня и встречи лидеров.
Прямая речь: "Мы действительно ждали, что они озвучат свою "адженду" - прекращение огня, а затем и план встречи лидеров. Мы ожидали этого еще до обмена. Затем нам сказали, что адженда или меморандум появится сразу после обмена. Но после обмена мы ничего не получили.
Наша сторона контактировала с россиянами - министр обороны звонил господину Мединскому. Они уверяли: "Будет, будет". Но мы так ничего и не дождались. Никто не дождался. Мы обратились к США - они тоже ждут. Все ждут.
Наверное, не стоит ждать - надо переходить к более серьезным шагам".
Что предшествовало:
- 23 мая Украина и Россия провели первую часть договоренности об обмене 1000 на 1000, в рамках которой удалось вернуть 390 человек.
- 24 мая еще 307 украинских защитников вернули из российского плена. Все они - мужчины рядового и сержантского состава.
- 25 мая Украина и Россия провели третью часть обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции - еще 303 украинских защитника дома.
- Договоренность об одновременном освобождении и передаче пленных 1000 на 1000 человек была достигнута между делегациями Украины и РФ в Стамбуле 16 мая.
- Российскую делегацию на переговорах тогда возглавлял Мединский.
Напомним:
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона в работе над меморандумом о прекращении боевых действий в Украине находится в "продвинутой стадии".
- Лавров также заявил, что пока нет сроков проведения второго раунда российско-украинских переговоров.
- Глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия якобы готова работать над меморандумом с Украиной, который включает и возможное прекращение огня на определенное время. Также глава РФ сказал, что контакты между переговорными группами, которые встречались в Стамбуле "возобновились".
- 19 мая Зеленский сообщил, что Украина будет ожидать российскую версию меморандума. "Если Россия предложит этот меморандум, мы сможем сформулировать свое видение", - сказал он.
- 23 мая Зеленский заявил, что то, что Российская Федерация уже неделю формулирует так называемый "меморандум" для прекращения огня - это издевательство над всем миром, заявил президент Украины Владимир Зеленский.