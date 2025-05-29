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Песков заявил, что Россия не буде публично говорить о своем "меморандуме"

Ирина БалачукЧетверг, 29 мая 2025, 12:37
Песков заявил, что Россия не буде публично говорить о своем меморандуме
Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков. Фото РИА Новости

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать, какие условия для прекращения огня Россия будет выдвигать в своем проекте "меморандума", заявив, что это нужно обсуждать непублично.

Источник: российские пропагандистские агентства ТАСС и РИА Новости со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Путина

Прямая речь Пескова: "Россия не будет публично обсуждать содержание документов по урегулированию на Украине, переговоры должны идти в непубличном режиме".

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Детали: Он также назвал "неконструктивным" требование Украины "немедленно передать меморандум". По словам Пескова, РФ предложила встречу в Стамбуле 2 июня, но ответа от Киева пока не получила.

При этом он добавил, что "сейчас главное – продолжить процесс прямых российско-украинских переговоров".

Песков также уверяет, что разговор Путина с президентом США Дональдом Трампом якобы "может быть организован в любой момент по мере необходимости", поскольку "все каналы связи налажены".

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Предыстория:

  • Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия предложила провести второй раунд переговоров с Украиной в Стамбуле 2 июня.
  • Министр обороны Рустем Умеров, который возглавлял делегацию Украины на переговорах с Россией в Стамбуле, передал РФ документ, который отражает украинскую позицию и ожидает их "меморандум" в ответ.
  • 16 мая впервые за более чем три года в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Россией и Украиной. Первый заместитель министра иностранных дел, член украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле Сергей Кислица рассказывал, что представители РФ вели себя как гангстеры, а глава их делегации Мединский напрямую угрожал украинской стороне.
  • Глава Кремля Владимир Путин 19 мая заявил, что Россия якобы готова работать над меморандумом с Украиной, который включает и возможное прекращение огня на определенное время. Первый замминистра иностранных дел, член украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле Сергей Кислица рассказывал, что представители РФ вели себя как гангстеры, а глава их делегации Владимир Мединский напрямую угрожал украинской стороне.
  • 19 мая Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет ожидать российскую версию меморандума. "Если Россия предложит этот меморандум, мы сможем сформулировать свое видение", – сказал он.
  • 23 мая Зеленский назвал издевательством над всем миром то, что Россия уже неделю формулирует так называемый "меморандум" для прекращения огня.

РосcияУкраинапереговоры
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