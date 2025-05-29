Песков заявил, что Россия не буде публично говорить о своем "меморандуме"

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать, какие условия для прекращения огня Россия будет выдвигать в своем проекте "меморандума", заявив, что это нужно обсуждать непублично.

Источник: российские пропагандистские агентства ТАСС и РИА Новости со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Путина

Прямая речь Пескова: "Россия не будет публично обсуждать содержание документов по урегулированию на Украине, переговоры должны идти в непубличном режиме".

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Детали: Он также назвал "неконструктивным" требование Украины "немедленно передать меморандум". По словам Пескова, РФ предложила встречу в Стамбуле 2 июня, но ответа от Киева пока не получила.

При этом он добавил, что "сейчас главное – продолжить процесс прямых российско-украинских переговоров".

Песков также уверяет, что разговор Путина с президентом США Дональдом Трампом якобы "может быть организован в любой момент по мере необходимости", поскольку "все каналы связи налажены".

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