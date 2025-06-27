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Экс-судье Емельянову объявили новое подозрение в незаконном обогащении на 97 миллионов

Валентина РоманенкоПятница, 27 июня 2025, 16:07
Экс-судье Емельянову объявили новое подозрение в незаконном обогащении на 97 миллионов
Артур Емельянов. Фото Судебно-юридической газеты

Офис генерального прокурора по материалам, собранным Государственным бюро расследований во взаимодействии с НАПК, сообщил о подозрении бывшему заместителю председателя Высшего хозяйственного суда Украины Артуру Емельянову в незаконном обогащении на сумму более 97 млн грн.

Источник: ГБР, ОГП, НАПК

Детали: Национальное агентство по предупреждению коррупции при проведении мониторинга образа жизни и во взаимодействии с ГБР выявило признаки незаконного обогащения на более 97 млн грн у бывшего судьи.

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Речь идет о квартирах и паркоместах в элитных ЖК "Новопечерские Липки" и "Tetris Hall", земельных участках, автомобилях Honda Accord 2017 г.в., BMW X5 2019 г.в., Land Rover Range Rover 2013 г.в., корпоративных правах и денежных средствах, приобретенных субъектом декларирования и его близкими лицами.

НАПК проанализировало их доходы и расходы и установило невозможность приобрести указанное имущество за счет законных доходов.

Бывшему заместителю Высшего хозяйственного суда Украины инкриминируется совершение уголовного преступления, предусмотренного ст. 368-5 УК Украины "Незаконное обогащение".

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Отмечается, что досудебное расследование продолжается. В рамках международного сотрудничества осуществляется сбор доказательств незаконного приобретения фигурантом и его доверенными лицами активов не только на территории Украины, но и за рубежом - в частности в Австрии, Турции, ОАЭ и др.

Также действия Емельянова и его доверенных лиц проверяются на наличие признаков легализации имущества, полученного преступным путем.

Напомним, что экс-судья сейчас находится в СИЗО в рамках другого уголовного производства, которое расследуется Государственным бюро расследований по факту посягательства на экономическую безопасность Украины в интересах государства-агрессора.

Предыстория:

  • 3 марта 2021 года Высший совет правосудия уволил судью Артура Емельянова с должности судьи Высшего хозяйственного суда за совершение "существенного дисциплинарного проступка".
  • В свое время Емельянов вместе с женой фигурировал в деле о "легализации доходов, полученных преступным путем".
  • В октябре 2018 года в то время народный депутат Сергей Лещенко сообщал, что прокуратура Австрии подозревает скандального украинского судью Артура Емельянова и его жену Светлану в совершении ряда уголовных преступлений.
  • В этот же период Служба безопасности заявляла, что разоблачила судью на финансировании террористических организации в ОРДЛО. Однако официального подозрения судье тогда не объявили. Впоследствии СБУ удалила свое сообщение, а на запросы УП правоохранители не сообщали никаких деталей.
  • В декабре 2024 года суд отправил Емельянова под арест до 30 января 2025 года без альтернативы внесения залога.
  • 30 мая Государственное бюро расследований задержало бывшего судью, после того, как Печерский районный суд Киева принял решение об изменении ему меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Офис генпрокурорадекларацииНАПКГБР
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