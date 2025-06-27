Экс-судье Емельянову объявили новое подозрение в незаконном обогащении на 97 миллионов

Офис генерального прокурора по материалам, собранным Государственным бюро расследований во взаимодействии с НАПК, сообщил о подозрении бывшему заместителю председателя Высшего хозяйственного суда Украины Артуру Емельянову в незаконном обогащении на сумму более 97 млн грн.

Источник: ГБР, ОГП, НАПК

Детали: Национальное агентство по предупреждению коррупции при проведении мониторинга образа жизни и во взаимодействии с ГБР выявило признаки незаконного обогащения на более 97 млн грн у бывшего судьи.

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Речь идет о квартирах и паркоместах в элитных ЖК "Новопечерские Липки" и "Tetris Hall", земельных участках, автомобилях Honda Accord 2017 г.в., BMW X5 2019 г.в., Land Rover Range Rover 2013 г.в., корпоративных правах и денежных средствах, приобретенных субъектом декларирования и его близкими лицами.

НАПК проанализировало их доходы и расходы и установило невозможность приобрести указанное имущество за счет законных доходов.

Бывшему заместителю Высшего хозяйственного суда Украины инкриминируется совершение уголовного преступления, предусмотренного ст. 368-5 УК Украины "Незаконное обогащение".

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Отмечается, что досудебное расследование продолжается. В рамках международного сотрудничества осуществляется сбор доказательств незаконного приобретения фигурантом и его доверенными лицами активов не только на территории Украины, но и за рубежом - в частности в Австрии, Турции, ОАЭ и др.

Также действия Емельянова и его доверенных лиц проверяются на наличие признаков легализации имущества, полученного преступным путем.

Напомним, что экс-судья сейчас находится в СИЗО в рамках другого уголовного производства, которое расследуется Государственным бюро расследований по факту посягательства на экономическую безопасность Украины в интересах государства-агрессора.

Предыстория: