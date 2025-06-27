Екссудді Ємельянову оголосили нову підозру в незаконному збагаченні на 97 мільйонів

Офіс генерального прокурора за матеріалами, зібраними Державним бюро розслідувань у взаємодії з НАЗК, повідомив про підозру колишньому заступнику голови Вищого господарського суду України Артуру Ємельянову в незаконному збагаченні на суму понад 97 млн грн.

Джерело: ДБР, ОГП, НАЗК

Деталі: Національне агентство з питань запобігання корупції під час проведення моніторингу способу життя та у взаємодії з ДБР виявило ознаки незаконного збагачення на понад 97 млн грн у колишнього судді.

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Йдеться про квартири та паркомісця в елітних ЖК "Новопечерські Липки" та "Tetris Hall", земельні ділянки, автомобілі Honda Accord 2017 р.в., BMW X5 2019 р.в., Land Rover Range Rover 2013 р.в., корпоративні права та грошові кошти, які набуті суб’єктом декларування та його близькими особами.

НАЗК проаналізувало їхні доходи та видатки і встановило неможливість набути зазначене майно за рахунок законних доходів.

Колишньому заступнику Вищого господарського суду України інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України "Незаконне збагачення".

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Зазначається, що досудове розслідування триває. У межах міжнародного співробітництва здійснюється збір доказів незаконного набуття фігурантом та його довіреними особами активів не лише на території України, а й за кордоном - зокрема в Австрії, Туреччині, ОАЕ тощо.

Також дії Ємельянова та його довірених осіб перевіряються на наявність ознак легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Нагадаємо, що екссуддя наразі перебуває в СІЗО в рамках іншого кримінального провадження, яке розслідується Державним бюро розслідувань за фактом посягання на економічну безпеку України в інтересах держави-агресора.

Передісторія: