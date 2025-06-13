Нардепу-фанату Лукашенко объявили новое подозрение в госизмене

Офис генерального прокурора объявил народному депутату Евгению Шевченко новое подозрение в государственной измене за события после полномасштабного вторжения России.

Источник: ГБР, ОГП,

Детали: Еще в ноябре 2024 года, после проведения комплексной психолого-лингвистической и военной экспертизы, нардепу сообщили первое подозрение в госизмене - из-за его деятельности, которая наносила ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины еще до начала полномасштабного вторжения РФ.

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Во время досудебного расследования было установлено, что после 24 февраля 2022 года депутат не только не прекратил противоправную деятельность, но и продолжал ее. Он записывал программы на собственных каналах, давал интервью пророссийским блогерам и экспертам, а затем этот контент распространялся через российские пропагандистские СМИ. Его целью было создание в российском обществе ложного впечатления, что это официальная позиция представителя украинской власти, отмечают в ГБР.

В этих материалах депутат распространял информацию, которая должна была дискредитировать украинскую власть, подчеркивая якобы ее неспособность удержать территории и достичь мира, а также утверждал мнение, что Украина должна согласиться на любые переговоры с государством-агрессором.

Кроме того, народный депутат неоднократно ездил в Беларусь, где встречался с представителями бизнеса, политики и самопровозглашенным президентом страны. Ссылаясь на эти встречи, он распространял ложную информацию об отсутствии угрозы нападения российских войск с территории Беларуси.

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Таким образом, народному депутату Украины дополнительно сообщено новое подозрение (в рамках одного производства -ред.) в государственной измене в условиях военного положения.

фото огп

Санкция предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

На данный момент подозреваемый находится под стражей.

Предыстория: