Нардепу-фанату Лукашенко объявили новое подозрение в госизмене
Офис генерального прокурора объявил народному депутату Евгению Шевченко новое подозрение в государственной измене за события после полномасштабного вторжения России.
Детали: Еще в ноябре 2024 года, после проведения комплексной психолого-лингвистической и военной экспертизы, нардепу сообщили первое подозрение в госизмене - из-за его деятельности, которая наносила ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины еще до начала полномасштабного вторжения РФ.
Во время досудебного расследования было установлено, что после 24 февраля 2022 года депутат не только не прекратил противоправную деятельность, но и продолжал ее. Он записывал программы на собственных каналах, давал интервью пророссийским блогерам и экспертам, а затем этот контент распространялся через российские пропагандистские СМИ. Его целью было создание в российском обществе ложного впечатления, что это официальная позиция представителя украинской власти, отмечают в ГБР.
В этих материалах депутат распространял информацию, которая должна была дискредитировать украинскую власть, подчеркивая якобы ее неспособность удержать территории и достичь мира, а также утверждал мнение, что Украина должна согласиться на любые переговоры с государством-агрессором.
Кроме того, народный депутат неоднократно ездил в Беларусь, где встречался с представителями бизнеса, политики и самопровозглашенным президентом страны. Ссылаясь на эти встречи, он распространял ложную информацию об отсутствии угрозы нападения российских войск с территории Беларуси.
Таким образом, народному депутату Украины дополнительно сообщено новое подозрение (в рамках одного производства -ред.) в государственной измене в условиях военного положения.
Санкция предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
На данный момент подозреваемый находится под стражей.
Предыстория:
- Нардеп Шевченко не раз вызывал скандалы пророссийскими заявлениями и высказыванием симпатий к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.
- 20 апреля 2021 года нардеп самовольно летал в Минск "знакомиться" с Лукашенко. Он также заявил, что Лукашенко более трети украинцев хотели бы видеть своим президентом.
- 23 мая, когда в Беларуси принудительно посадили самолет "Ryanair" и задержали оппозиционера, основателя NEXTA Романа Протасевича, Шевченко хвалил в соцсети Лукашенко.
- 24 мая 2021 года фракция "Слуга народа" решила исключить народного депутата Евгения Шевченко из своего состава.
- В то же время в мае 2023 года начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов признавался, что народный депутат Шевченко вел тайные переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко по просьбе украинских спецслужб.
- Позже в Главном управлении разведки заявили, что народный избранник Евгений Шевченко не имеет никакого отношения к их структуре.