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НАБУ и САП приветствовали инициативу Зеленского по обеспечению их независимости

Татьяна ОлейникСреда, 23 июля 2025, 21:21
НАБУ и САП приветствовали инициативу Зеленского по обеспечению их независимости
Фото - набу

НАБУ и САП приветствовали инициативу президента Владимира Зеленского по подготовке законопроекта, направленного на укрепление системы правопорядка, обеспечение независимости антикоррупционных институтов.

Источник: НАБУ и САП

Дословно: НАБУ и САП готовы присоединиться к обсуждению и подготовке законодательного решения, которое устранит правовые риски, будет соответствовать стандартам верховенства права и обеспечит больший потенциал для гарантирования справедливости в Украине.

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Мы благодарны за конструктивный диалог и встречи, которые помогают наладить совместную работу".

Детали: Там убеждены, что сохранение независимости детективов и прокуроров "является ключевым условием для эффективного расследования коррупционных преступлений и выполнения международных обязательств Украины".

Предыстория:

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  • Сотрудники СБУ и ОГП провели ориентировочно 80 обысков у 19 сотрудников Национального антикоррупционного бюро в разных областях Украины 21 июля.
  • На следующий день Верховная Рада приняла закон №12414 с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером 22 июля Зеленский подписал документ.
  • Во многих городах Украины прошли акции протеста после принятия этой законодательной инициативы.
  • Зеленский собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и заверил, что все договорились работать "исключительно конструктивно".
  • Во время встречи, инициированной Офисом президента, руководители антикоррупционных институтов - НАБУ и САП - отметили, что принятые накануне законодательные изменения существенно ограничивают их независимость, однако заверили, что продолжат работать над сохранением профессиональной способности обоих институтов.

НАБУЗеленскийкоррупция
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