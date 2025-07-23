НАБУ и САП приветствовали инициативу Зеленского по обеспечению их независимости

НАБУ и САП приветствовали инициативу президента Владимира Зеленского по подготовке законопроекта, направленного на укрепление системы правопорядка, обеспечение независимости антикоррупционных институтов.

Источник: НАБУ и САП

Дословно: НАБУ и САП готовы присоединиться к обсуждению и подготовке законодательного решения, которое устранит правовые риски, будет соответствовать стандартам верховенства права и обеспечит больший потенциал для гарантирования справедливости в Украине.

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Мы благодарны за конструктивный диалог и встречи, которые помогают наладить совместную работу".

Детали: Там убеждены, что сохранение независимости детективов и прокуроров "является ключевым условием для эффективного расследования коррупционных преступлений и выполнения международных обязательств Украины".

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