НАБУ и САП приветствовали инициативу Зеленского по обеспечению их независимости
НАБУ и САП приветствовали инициативу президента Владимира Зеленского по подготовке законопроекта, направленного на укрепление системы правопорядка, обеспечение независимости антикоррупционных институтов.
Дословно: НАБУ и САП готовы присоединиться к обсуждению и подготовке законодательного решения, которое устранит правовые риски, будет соответствовать стандартам верховенства права и обеспечит больший потенциал для гарантирования справедливости в Украине.
Мы благодарны за конструктивный диалог и встречи, которые помогают наладить совместную работу".
Детали: Там убеждены, что сохранение независимости детективов и прокуроров "является ключевым условием для эффективного расследования коррупционных преступлений и выполнения международных обязательств Украины".
Предыстория:
- Сотрудники СБУ и ОГП провели ориентировочно 80 обысков у 19 сотрудников Национального антикоррупционного бюро в разных областях Украины 21 июля.
- На следующий день Верховная Рада приняла закон №12414 с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером 22 июля Зеленский подписал документ.
- Во многих городах Украины прошли акции протеста после принятия этой законодательной инициативы.
- Зеленский собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и заверил, что все договорились работать "исключительно конструктивно".
- Во время встречи, инициированной Офисом президента, руководители антикоррупционных институтов - НАБУ и САП - отметили, что принятые накануне законодательные изменения существенно ограничивают их независимость, однако заверили, что продолжат работать над сохранением профессиональной способности обоих институтов.