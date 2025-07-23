НАБУ і САП привітали ініціативу Зеленського щодо забезпечення їхньої незалежності

НАБУ і САП привітали ініціативу президента Володимира Зеленського щодо підготовки законопроєкту, спрямованого на зміцнення системи правопорядку, забезпечення незалежності антикорупційних інституцій.

Джерело: НАБУ і САП

Дослівно: НАБУ і САП готові долучитися до обговорення та підготовки законодавчого рішення, яке усуне правові ризики, відповідатиме стандартам верховенства права та забезпечить більший потенціал для гарантування справедливості в Україні.

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Ми вдячні за конструктивний діалог та зустрічі, які допомагають налагодити спільну роботу".

Деталі: Там переконані, що збереження незалежності детективів і прокурорів "є ключовими умовами для ефективного розслідування корупційних злочинів та виконання міжнародних зобовʼязань України".

Що передувало:

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