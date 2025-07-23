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НАБУ і САП привітали ініціативу Зеленського щодо забезпечення їхньої незалежності

Тетяна ОлійникСереда, 23 липня 2025, 21:21
НАБУ і САП привітали ініціативу Зеленського щодо забезпечення їхньої незалежності
Фото - набу

НАБУ і САП привітали ініціативу президента Володимира Зеленського щодо підготовки законопроєкту, спрямованого на зміцнення системи правопорядку, забезпечення незалежності антикорупційних інституцій.

Джерело: НАБУ і САП

Дослівно: НАБУ і САП готові долучитися до обговорення та підготовки законодавчого рішення, яке усуне правові ризики, відповідатиме стандартам верховенства права та забезпечить більший потенціал для гарантування справедливості в Україні.

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Ми вдячні за конструктивний діалог та зустрічі, які допомагають налагодити спільну роботу".

Деталі: Там переконані, що збереження незалежності детективів і прокурорів "є ключовими умовами для ефективного розслідування корупційних злочинів та виконання міжнародних зобовʼязань України".

Що передувало:

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  • Співробітники СБУ та ОГП провели орієнтовно 80 обшуків у 19 співробітників Національного антикорупційного бюро у різних областях України 21 липня. 
  • Наступного дня Верховна Рада ухвалила закон №12414 зі змінами до Кримінального процесуального кодексу, згідно з якими НАБУ та САП стають залежними від рішень генерального прокурора. Ввечері 22 липня Зеленський підписав документ
  • В багатьох містах України відбулися акції протесту після ухвалення цієї законодавчої ініціативи.
  •  Зеленський зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів і запевнив, що всі домовились працювати "виключно конструктивно".
  • Під час зустрічі, ініційованої Офісом президента, керівники антикорупційних інституцій – НАБУ і САП – наголосили, що ухвалені напередодні законодавчі зміни суттєво обмежують їхню незалежність, однак запевнили, що продовжать працювати над збереженням професійної спроможності обох інституцій.

НАБУЗеленськийкорупція
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