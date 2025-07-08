САП обжаловала меру пресечения Чернышову и отказ в отстранении

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала меру пресечения вице-премьеру - министру национального единства Алексею Чернышову, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки, и в апелляции будет добиваться его отстранения от должности.

Источник: спикер САП Ольга Постолюк в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Прокуроры САП 7 июля подали жалобу в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда на решение первой инстанции, которым отказано в отстранении от занимаемой должности подозреваемого. Также на прошлой неделе САП обжаловала в АП ВАКС меру пресечения фигуранту. Заседание суда по мере пресечения назначено на 7 августа".

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Детали: Как пояснила УП Постолюк, антикоррупционная прокуратура будет добиваться, чтобы к Чернышову применили ряд обязательств: сдать паспорта для выезда из страны, ограничить Киевом и областью передвижения чиновника и носить электронный браслет слежения.

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