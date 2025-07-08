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САП обжаловала меру пресечения Чернышову и отказ в отстранении

Валентина РоманенкоВторник, 8 июля 2025, 16:45
САП обжаловала меру пресечения Чернышову и отказ в отстранении
Алексей Чернышов. фото из Facebook чиновника

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала меру пресечения вице-премьеру - министру национального единства Алексею Чернышову, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки, и в апелляции будет добиваться его отстранения от должности.

Источник: спикер САП Ольга Постолюк в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Прокуроры САП 7 июля подали жалобу в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда на решение первой инстанции, которым отказано в отстранении от занимаемой должности подозреваемого. Также на прошлой неделе САП обжаловала в АП ВАКС меру пресечения фигуранту. Заседание суда по мере пресечения назначено на 7 августа".

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Детали: Как пояснила УП Постолюк, антикоррупционная прокуратура будет добиваться, чтобы к Чернышову применили ряд обязательств: сдать паспорта для выезда из страны, ограничить Киевом и областью передвижения чиновника и носить электронный браслет слежения.

Знать больше: Круг президента. Новые подробности коррупционного дела, в котором фигурирует вице-премьер-министр Алексей Чернышов

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Предыстория:

  • 27 июня ВАКС частично удовлетворил ходатайство САП и назначил Алексею Чернышову, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, меру пресечения в виде залога в размере 120 миллионов 2 тысячи 668 гривен.
  • Суд также наложил на вице-премьера ряд обязанностей, в частности: прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду, сообщать об изменении места жительства и места работы, не отлучаться за пределы территории Украины, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу.
  • 2 июля стало известно, что за Чернышова внесли залог 120 миллионов гривен.
  • В то же время Высший антикоррупционный суд не стал отстранять вице-премьера от должности на 2 месяца, как того просили детективы Национального антикоррупционного бюро.
  • Также стало известно, что премьер-министр Денис Шмыгаль написал письмо на имя адвоката Чернышова, в котором объяснил, почему вице-премьера не стоит отстранять от должности. 
  • В день возвращения в Украину Чернышов задекларировал 2,190 млн грн расходов на адвокатские услуги.

Чернышев АлексейАнтикоррупционная прокуратура
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