Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зинченко признался сокамернику в убийстве Фарион, но в суде заявил о давлении

Валентина РоманенкоПятница, 22 августа 2025, 15:32
Зинченко признался сокамернику в убийстве Фарион, но в суде заявил о давлении
Зинченко в суде. Фото: «Суспільне»

На заседании суда по делу об убийстве Фарион 22 августа заслушали запись разговора обвиняемого Вячеслава Зинченко и его сокамерника, где Зинченко признал, что убил Фарион из-за личной неприязни. В то же время в зале суда он заявил, что сказал это под давлением.

Источник: "Суспільне"

Детали: 22 августа, после месячного перерыва, в Шевченковском районном суде города Львова продолжили рассмотрение дела.

Реклама:

В суд доставили обвиняемого Вячеслава Зинченко. В прошлый раз он подключался онлайн.

На заседание пришли: дочь Ирины Фарион София Особа, ее адвокат Наталья Романик, прокуроры Елена Данылив и Дмитрий Петлеваный. А также адвокаты Вячеслава Зинченко Игорь Сулима и Владимир Вороняк.

В свою очередь прокурор сообщил, что в ходе заседания будут исследовать протокол негласных следственных розыскных действий.

РЕКЛАМА:

Прокурор Петлеваный зачитал из протокола текст разговора неизвестного лица — сокамерника и обвиняемого. В оригинале он звучал на русском языке. Сокамерник обращается к Вячеславу Зинченко:

— Малыш, скажи, ты что-то получил от этого?

— Нет.

— Так, а на*** ты сидишь, на*** ты подписывался на все это, если даже не получил денег? Ну сделали работу, убили человека, я понял, ну кассу дали или вы там на почве патриотизма это сделали?

— На почве личной неприязни.

— На почве личной неприязни? Да ну на*** б****. — Это же насколько нужно быть... Ты же даже с ней не был знаком.

— Ну да.

— Ну какая может быть личная неприязнь? Ты имеешь в виду неприязнь, что она так выступала, что у нее была такая точка зрения или как? Что ты понимаешь под личной неприязнью?

— Конкретно к ней плохо относился.

— А почему? Что она тебе плохого сделала?

— Она плохо высказывалась.

— Высказывалась плохо о ком, о чем?

— В мой адрес.

— В твой адрес?

— Не конкретно в мой.

— А в чей?

— В адрес русскоязычных.

— А кто тебе вообще дал право отнимать у кого-то жизнь? Если так разобраться, ты мог облить ее зеленкой, не знаю, облить бензином, сломать руку, ногу, но не забирать жизнь, понимаешь?

— Ага.

После того, как прокурор зачитал разговор, слово взял Зинченко. Он заявил, что это доказательство нельзя принимать во внимание.

"Это доказательство недопустимо. Поскольку унижали мою честь и достоинство, побуждали признать свою вину, а после того, как я говорил что-то, чтобы от меня отстали, давление уменьшалось. То, что там сказано, не является правдой, я говорил, чтобы от меня отстали и не давили", — сказал Зинченко.

Адвокат обвиняемого заявил, что Зинченко должен был быть в камере один, и попросил установить личности тех, кто разговаривал с его клиентом.

После этого должны были перейти к допросу потерпевших. Сторона защиты попросила дополнительное время, чтобы подготовиться к допросу. Коллегия судей назначила перерыв в судебном заседании. Следующие заседания состоятся 2 и 3 сентября в 10:30.

Дочь Фарион София Особа прокомментировала нынешнее заседание:

Прямая речь: "Сегодняшнее судебное заседание было довольно интересным. Мы увидели разговоры Зинченко с сокамерниками, где он признался, что убил Ирину Фарион. Вот и все, что нужно было доказать. Она, по его мнению и в его записках, как он говорил, раскалывала общество на русскоязычных и украиноязычных, он четко сказал, что она презирала русскоязычных и за это он ее убил. И за это ни копейки он не получил. Это была просто неприязнь. Но я хочу сказать, что никто не имеет права отнимать человеческую жизнь. Убийцы должны сидеть за решеткой пожизненно".

Знать больше: Убийство Ирины Фарион. Детали покушения, версии следствия и чем была известна профессор из Львова

Предыстория:

  • Вечером 19 июля 2024 года во Львове совершили покушение на бывшего народного депутата Ирину Фарион, это произошло на улице Масарика. Позже Фарион умерла в больнице.
  • 25 июля в Днепре задержали подозреваемого в совершении убийства общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион. 18-летний задержанный является жителем Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове. Следствие склонялось к мнению, что стрелок - только исполнитель
  • 26 июля суд арестовал на 2 месяца подозреваемого Вячеслава Зинченко без альтернативы внесения залога. После избрания меры пресечения молодой человек заявил журналистам, что не убивал языковеда. 
  • 26 декабря фигуранту по делу об убийстве изменили квалификацию преступления: его подозревают в умышленном убийстве лица в связи с выполнением им общественного долга по мотивам национальной нетерпимости, и в незаконном обращении с оружием.

Фарионубийствосуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоВ ВР внесли законопроект, который может разрешить мужчинам до 22 лет выезд за границу
Россияне назвали Сийярто срок ремонта нефтепровода "Дружба" после последней атаки ВСУ
Украинки Лузан и Федорив завоевали золото чемпионата мира по гребле
Рубио и Ермак обсудили гарантии безопасности, проект будет готов на следующей неделе – СМИ
Трампу уже "не хочется" присутствовать на встрече Путина и Зеленского
ЕС выделил Украине €4 млрд ко Дню независимости
Все новости...
Фарион
МВД не видит угрозы Филатову несмотря на досье на него в телефоне подозреваемого в убийстве Фарион
В телефоне Зинченко нашли фото оружия, мемы о Фарион и досье на других деятелей
Дело убийства Фарион: заседание суда длилось 8 минут, подозреваемому рекомендуют здоровый образ жизни
Последние новости
20:52
В проливе Дрейка произошло сильное землетрясение: стихию зафиксировали на станции Вернадского
20:38
Индия заморозила $12,6 млн в деле против Parimatch
20:21
Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" украинец – против экстрадиции в Германию, обвинения отвергает
20:00
Разоблачена схема хищения более 500 гектаров госземли в Днепропетровской области
19:50
Оккупанты нанесли удар по Краматорску и ранили трех человек
19:29
Лукашенко развеял надежды на освобождение всех политзаключенных РБ, о котором просил Трамп
19:26
Нацбанк показал, каким будет курс доллара и евро после выходных
19:18
обновленоВ ВР внесли законопроект, который может разрешить мужчинам до 22 лет выезд за границу
19:16
Россияне назвали Сийярто срок ремонта нефтепровода "Дружба" после последней атаки ВСУ
19:15
В Медсилах заявили о критической нехватке персонала: медслужбы ВСУ укомплектованы лишь на 50%
Все новости...
Реклама:
Реклама: