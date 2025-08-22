Зинченко признался сокамернику в убийстве Фарион, но в суде заявил о давлении

На заседании суда по делу об убийстве Фарион 22 августа заслушали запись разговора обвиняемого Вячеслава Зинченко и его сокамерника, где Зинченко признал, что убил Фарион из-за личной неприязни. В то же время в зале суда он заявил, что сказал это под давлением.

Детали: 22 августа, после месячного перерыва, в Шевченковском районном суде города Львова продолжили рассмотрение дела.

В суд доставили обвиняемого Вячеслава Зинченко. В прошлый раз он подключался онлайн.

На заседание пришли: дочь Ирины Фарион София Особа, ее адвокат Наталья Романик, прокуроры Елена Данылив и Дмитрий Петлеваный. А также адвокаты Вячеслава Зинченко Игорь Сулима и Владимир Вороняк.

В свою очередь прокурор сообщил, что в ходе заседания будут исследовать протокол негласных следственных розыскных действий.

Прокурор Петлеваный зачитал из протокола текст разговора неизвестного лица — сокамерника и обвиняемого. В оригинале он звучал на русском языке. Сокамерник обращается к Вячеславу Зинченко:

— Малыш, скажи, ты что-то получил от этого?

— Нет.

— Так, а на*** ты сидишь, на*** ты подписывался на все это, если даже не получил денег? Ну сделали работу, убили человека, я понял, ну кассу дали или вы там на почве патриотизма это сделали?

— На почве личной неприязни.

— На почве личной неприязни? Да ну на*** б****. — Это же насколько нужно быть... Ты же даже с ней не был знаком.

— Ну да.

— Ну какая может быть личная неприязнь? Ты имеешь в виду неприязнь, что она так выступала, что у нее была такая точка зрения или как? Что ты понимаешь под личной неприязнью?

— Конкретно к ней плохо относился.

— А почему? Что она тебе плохого сделала?

— Она плохо высказывалась.

— Высказывалась плохо о ком, о чем?

— В мой адрес.

— В твой адрес?

— Не конкретно в мой.

— А в чей?

— В адрес русскоязычных.

— А кто тебе вообще дал право отнимать у кого-то жизнь? Если так разобраться, ты мог облить ее зеленкой, не знаю, облить бензином, сломать руку, ногу, но не забирать жизнь, понимаешь?

— Ага.

После того, как прокурор зачитал разговор, слово взял Зинченко. Он заявил, что это доказательство нельзя принимать во внимание.

"Это доказательство недопустимо. Поскольку унижали мою честь и достоинство, побуждали признать свою вину, а после того, как я говорил что-то, чтобы от меня отстали, давление уменьшалось. То, что там сказано, не является правдой, я говорил, чтобы от меня отстали и не давили", — сказал Зинченко.

Адвокат обвиняемого заявил, что Зинченко должен был быть в камере один, и попросил установить личности тех, кто разговаривал с его клиентом.

После этого должны были перейти к допросу потерпевших. Сторона защиты попросила дополнительное время, чтобы подготовиться к допросу. Коллегия судей назначила перерыв в судебном заседании. Следующие заседания состоятся 2 и 3 сентября в 10:30.

Дочь Фарион София Особа прокомментировала нынешнее заседание:

Прямая речь: "Сегодняшнее судебное заседание было довольно интересным. Мы увидели разговоры Зинченко с сокамерниками, где он признался, что убил Ирину Фарион. Вот и все, что нужно было доказать. Она, по его мнению и в его записках, как он говорил, раскалывала общество на русскоязычных и украиноязычных, он четко сказал, что она презирала русскоязычных и за это он ее убил. И за это ни копейки он не получил. Это была просто неприязнь. Но я хочу сказать, что никто не имеет права отнимать человеческую жизнь. Убийцы должны сидеть за решеткой пожизненно".

