Стрелок в Фарион снимал 3 квартиры во Львове: в МВД рассказали подробности о задержанном

Глава МВД Игорь Клименко говорит, что следствие имеет достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный в Днепре молодой человек стрелял в языковеда Ирину Фарион.

Источник: Клименко в Telegram

Прямая речь: "Есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный стрелял в языковеда. 139 часов непрерывной работы огромной команды оперативников, следователей, криминальных аналитиков, экспертов, других полицейских служб, сотрудников Службы безопасности Украины.

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Проверили каждый уголок по маршруту отхода стрелка и обыскали около 100 га леса.

Наконец подозреваемого выследили. Установили личность. Имея его фото, это было дело времени: смарт-камеры видеонаблюдения поймали его везде.

Идентификация злоумышленника и его задержание - кропотливый процесс, который требовал высокого профессионализма, выдержки и дисциплины, чтобы не сделать ни одной ошибки. Спасибо всей команде!".

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Детали: По словам министра, 18-летний задержанный является жителем Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове.

Сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок - только исполнитель.

Больше информации обещают позже.

Офис генерального прокурора сообщил, что при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры задержанному готовится сообщение о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Обновлено: "Украинская правда" получила в распоряжение фото 18-летнего задержанного, которого правоохранители обоснованно подозревают в убийстве общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион.

Предыстория: