Стрелок в Фарион снимал 3 квартиры во Львове: в МВД рассказали подробности о задержанном
Глава МВД Игорь Клименко говорит, что следствие имеет достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный в Днепре молодой человек стрелял в языковеда Ирину Фарион.
Источник: Клименко в Telegram
Прямая речь: "Есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный стрелял в языковеда. 139 часов непрерывной работы огромной команды оперативников, следователей, криминальных аналитиков, экспертов, других полицейских служб, сотрудников Службы безопасности Украины.
Проверили каждый уголок по маршруту отхода стрелка и обыскали около 100 га леса.
Наконец подозреваемого выследили. Установили личность. Имея его фото, это было дело времени: смарт-камеры видеонаблюдения поймали его везде.
Идентификация злоумышленника и его задержание - кропотливый процесс, который требовал высокого профессионализма, выдержки и дисциплины, чтобы не сделать ни одной ошибки. Спасибо всей команде!".
Детали: По словам министра, 18-летний задержанный является жителем Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове.
Сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок - только исполнитель.
Больше информации обещают позже.
Офис генерального прокурора сообщил, что при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры задержанному готовится сообщение о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Обновлено: "Украинская правда" получила в распоряжение фото 18-летнего задержанного, которого правоохранители обоснованно подозревают в убийстве общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион.
Предыстория:
- Вечером 19 июля во Львове совершили покушение на бывшего народного депутата Ирину Фарион, это произошло на улице Масарика. Позже Фарион умерла в больнице.
- Президент Владимир Зеленский рассказал, что утром 20 июля получил новые доклады по убийству Ирины Фарион, и исследуются все версии, включая ту, что ведет в Россию.
- Национальная полиция объявила в розыск мужчину, который может быть причастен к убийству. Похоронили Ирину Фарион во Львове.
- Следствие считает, что к убийству языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион готовились минимум месяц, а у исполнителя могли быть сообщники.
- Российские Telegram-каналы опубликовали видео, как утверждается, убийства украинского экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион, а также "манифест украинского автономного революционного расиста", который берет на себя ответственность за это убийство. Украинские правоохранители сообщили, что исследуют это видео.