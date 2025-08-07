Трамп заявил о "хороших шансах на встречу с Путиным очень скоро"
Президент США Дональд Трамп заявил, что "есть хорошие шансы на встречу" с правителем России Владимиром Путиным в ближайшее время.
Источник: Трамп во время брифинга в Белом доме
Прямая речь Трампа: "Мы решили, что сегодня у нас были очень хорошие переговоры с Путиным, и есть большая вероятность, что мы сможем завершить этот долгий и непрерывный путь, но есть большая вероятность, что встреча состоится очень скоро.
Не могу вам сказать точно, я был разочарован ранее, но мы помогли решить пять войн".
Детали: Вместе с тем Трамп сказал, что встреча его спецпосланника Виткоффа с Путиным в Кремле прошла "очень хорошо", но он не может назвать ее "прорывом".
Также Трамп сказал, что есть "хорошая перспектива" того, что согласятся на встречу президент Украины Владимир Зеленский и Путин.
Трамп в очередной раз повторил о том, что на войне России против Украины "гибнут тысячи людей", и "если бы он был президентом", эта война не началась бы.
Что предшествовало:
- Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным на следующей неделе, а после этого организовать трехстороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Спецпосланник Трампа Стив Виткофф в среду провел встречу в Кремле с правителем России Владимиром Путиным, она длилась около трех часов
- Трамп назвал встречу "продуктивной".
- В Кремле заявили, что во время разговора Путина с Виткоффом состоялся обмен "определенными сигналами" относительно российско-украинской войны.
- Чиновник Белого дома сообщил изданию CNN, что провести встречу президента США Дональда Трампа и лидера РФ Владимира Путина на следующей неделе будет сложно.