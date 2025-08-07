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Трамп заявил о "хороших шансах на встречу с Путиным очень скоро"

Ольга ГлущенкоЧетверг, 7 августа 2025, 00:52
Трамп заявил о хороших шансах на встречу с Путиным очень скоро
Дональд Трамп, фото: facebook

Президент США Дональд Трамп заявил, что "есть хорошие шансы на встречу" с правителем России Владимиром Путиным в ближайшее время.

Источник: Трамп во время брифинга в Белом доме

Прямая речь Трампа: "Мы решили, что сегодня у нас были очень хорошие переговоры с Путиным, и есть большая вероятность, что мы сможем завершить этот долгий и непрерывный путь, но есть большая вероятность, что встреча состоится очень скоро.

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Не могу вам сказать точно, я был разочарован ранее, но мы помогли решить пять войн".

Детали: Вместе с тем Трамп сказал, что встреча его спецпосланника Виткоффа с Путиным в Кремле прошла "очень хорошо", но он не может назвать ее "прорывом".

Также Трамп сказал, что есть "хорошая перспектива" того, что согласятся на встречу президент Украины Владимир Зеленский и Путин.

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Трамп в очередной раз повторил о том, что на войне России против Украины "гибнут тысячи людей", и "если бы он был президентом", эта война не началась бы.

Что предшествовало

  • Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным на следующей неделе, а после этого организовать трехстороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • Спецпосланник Трампа Стив Виткофф в среду провел встречу в Кремле с правителем России Владимиром Путиным, она длилась около трех часов
  • Трамп назвал встречу "продуктивной".
  • В Кремле заявили, что во время разговора Путина с Виткоффом состоялся обмен "определенными сигналами" относительно российско-украинской войны.
  • Чиновник Белого дома сообщил изданию CNN, что провести встречу президента США Дональда Трампа и лидера РФ Владимира Путина на следующей неделе будет сложно.

ТрампПутинроссийско-украинская война
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