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Рубио озвучил предпосылки встречи Трампа с Зеленским и Путиным

Ольга ГлущенкоЧетверг, 7 августа 2025, 01:52
Рубио озвучил предпосылки встречи Трампа с Зеленским и Путиным
Марко Рубио, фото Getty Images

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп сможет провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и кремлевским правителем Владимиром Путиным при условии, что позиции Украины, ее европейских партнеров и РФ удастся сблизить.

Источник: Рубио в интервью телеканалу Fox Business, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Рубио: "Мы имеем лучшее понимание условий, на которых Россия будет готова закончить войну.

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Сейчас нам нужно будет сравнить это с тем, на что согласятся европейцы, и на что будут готовы украинцы.

Нам нужно понять, как эти позиции приблизить друг к другу. Если нам удастся свести их достаточно близко то, что хотят россияне, и то, что хотят украинцы, тогда президент будет иметь возможность провести встречу, в которой примут участие оба – Путин и Зеленский".

Детали: Также Рубио отметил, что ключевыми могут стать территориальные вопросы и что на определенном этапе переговоров должно произойти прекращение огня.

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Что предшествовало: Трамп заявил, что "есть хорошие шансы на встречу" с правителем России Владимиром Путиным в ближайшее время.

Предыстория

  • Также Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным на следующей неделе, а после этого организовать трехстороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • Спецпосланник Трампа Стив Виткофф в среду провел встречу в Кремле с правителем России Владимиром Путиным, она длилась около трех часов
  • Трамп назвал встречу "продуктивной".
  • В Кремле заявили, что во время разговора Путина с Виткоффом состоялся обмен "определенными сигналами" относительно российско-украинской войны.
  • Чиновник Белого дома сообщил изданию CNN, что провести встречу президента США Дональда Трампа и лидера РФ Владимира Путина на следующей неделе будет сложно.

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