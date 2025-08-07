Рубио озвучил предпосылки встречи Трампа с Зеленским и Путиным
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп сможет провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и кремлевским правителем Владимиром Путиным при условии, что позиции Украины, ее европейских партнеров и РФ удастся сблизить.
Источник: Рубио в интервью телеканалу Fox Business, цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь Рубио: "Мы имеем лучшее понимание условий, на которых Россия будет готова закончить войну.
Сейчас нам нужно будет сравнить это с тем, на что согласятся европейцы, и на что будут готовы украинцы.
Нам нужно понять, как эти позиции приблизить друг к другу. Если нам удастся свести их достаточно близко то, что хотят россияне, и то, что хотят украинцы, тогда президент будет иметь возможность провести встречу, в которой примут участие оба – Путин и Зеленский".
Детали: Также Рубио отметил, что ключевыми могут стать территориальные вопросы и что на определенном этапе переговоров должно произойти прекращение огня.
Что предшествовало: Трамп заявил, что "есть хорошие шансы на встречу" с правителем России Владимиром Путиным в ближайшее время.
Предыстория:
- Также Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным на следующей неделе, а после этого организовать трехстороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Спецпосланник Трампа Стив Виткофф в среду провел встречу в Кремле с правителем России Владимиром Путиным, она длилась около трех часов
- Трамп назвал встречу "продуктивной".
- В Кремле заявили, что во время разговора Путина с Виткоффом состоялся обмен "определенными сигналами" относительно российско-украинской войны.
- Чиновник Белого дома сообщил изданию CNN, что провести встречу президента США Дональда Трампа и лидера РФ Владимира Путина на следующей неделе будет сложно.