В Кремле заявили, что готовят встречу Путина и Трампа – уже определили место

Дональд Трамп и Владимир Путин во время встречи в Хельсинки в 2018 году. Фото Getty images

Россия и США договорились о проведении в ближайшие дни встречи президента Дональда Трампа и Владимира Путина, в частности уже определили место, заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков.

Источник: российское пропагандистское агентство РИА Новости и российский "Интерфакс"

Прямая речь Ушакова: "Кстати, замечу, что место проведения было тоже, в принципе, согласовано и поинформируем об этом несколько позже".

Детали: Он также добавил, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, но Москва это оставила без комментария.

По словам Ушакова, следующая неделя обозначена как "ориентир для встречи Путина и Трампа", но сколько дней займет подготовка, пока сказать трудно.

Предыстория:

