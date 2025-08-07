В Кремле заявили, что готовят встречу Путина и Трампа – уже определили место
Россия и США договорились о проведении в ближайшие дни встречи президента Дональда Трампа и Владимира Путина, в частности уже определили место, заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков.
Источник: российское пропагандистское агентство РИА Новости и российский "Интерфакс"
Прямая речь Ушакова: "Кстати, замечу, что место проведения было тоже, в принципе, согласовано и поинформируем об этом несколько позже".
Детали: Он также добавил, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, но Москва это оставила без комментария.
По словам Ушакова, следующая неделя обозначена как "ориентир для встречи Путина и Трампа", но сколько дней займет подготовка, пока сказать трудно.
Предыстория:
- Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф 6 августа провел встречу в Кремле с правителем России Владимиром Путиным, она длилась около трех часов
- Трамп назвал ее продуктивной и заявил о намерении встретиться с Путиным на следующей неделе, а после этого организовать трехстороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Трамп уверен, что "есть хорошие шансы на встречу" с Путиным в ближайшее время.
- В Кремле заявили, что во время разговора Путина с Виткоффом состоялся обмен "определенными сигналами" относительно российско-украинской войны.
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по дороге от бригад в Сумской области провел разговор с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами о приезде Стива Виткоффа в Москву.