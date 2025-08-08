Следующим шагом давления может быть попытка замены руководителей НАБУ и САП – Кривонос и Клименко

Руководители антикоррупционных органов допускают, что следующим шагом давления на эти органы может быть попытка смены руководителей Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Источник: руководители НАБУ Семен Кривонос и САП Александр Клименко на брифинге в Media Center Ukraine в Киеве 8 августа

Прямая речь Кривоноса: "Давление никогда не прекращалось различными способами – завуалированно, прямо, по-разному. Законодательные эти изменения – это давление. Всевозможные намеки, прямые или завуалированные угрозы – это давление. Мы за последние дни прошли через серьезное испытание.

Я, мы, так думаем, у нас есть такая информация, что следующей атакой может быть атака непосредственно на руководителей – типа давайте что-то придумаем, соберем критическую массу, начнем переназначать руководителей НАБУ и САП под теми или иными предлогами".

Детали: Он добавил, что НАБУ и САП знают, кто это организовывает, планирует и обсуждает.

"Вот вчера снова началась по тем же Telegram-каналам такая же медиа-кампания, которая была по НАБУ и САП, только уже непосредственно по руководству. Там много разных бредовых идей, но мы к этому готовы", – сказал Кривонос.

Клименко добавил, что "действительно есть такая информация".

"Следующий шаг – это сменить руководителей, сделать просто зависимых руководителей. Такие попытки и такие явные первые шаги уже происходят", – отметил он.

Кривонос добавил, что "заказчики те же".

"Мы все это знаем, теперь и они знают, что мы это знаем, там еще ВСК работает – собирают какие-то сведения. Отвечаем, уважаем, будем приходить на вызовы, общаться, ждем результатов", – подытожил руководитель НАБУ.

