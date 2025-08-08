Все разделы
Следующим шагом давления может быть попытка замены руководителей НАБУ и САП – Кривонос и Клименко

Ирина БалачукПятница, 8 августа 2025, 12:31
Руководители НАБУ Семен Кривонос и САП Александр Клименко на брифинге. Фото Media Center Ukraine

Руководители антикоррупционных органов допускают, что следующим шагом давления на эти органы может быть попытка смены руководителей Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Источник: руководители НАБУ Семен Кривонос и САП Александр Клименко на брифинге в Media Center Ukraine в Киеве 8 августа

Прямая речь Кривоноса: "Давление никогда не прекращалось различными способами – завуалированно, прямо, по-разному. Законодательные эти изменения – это давление. Всевозможные намеки, прямые или завуалированные угрозы – это давление. Мы за последние дни прошли через серьезное испытание.

Я, мы, так думаем, у нас есть такая информация, что следующей атакой может быть атака непосредственно на руководителей – типа давайте что-то придумаем, соберем критическую массу, начнем переназначать руководителей НАБУ и САП под теми или иными предлогами".

Детали: Он добавил, что НАБУ и САП знают, кто это организовывает, планирует и обсуждает.

"Вот вчера снова началась по тем же Telegram-каналам такая же медиа-кампания, которая была по НАБУ и САП, только уже непосредственно по руководству. Там много разных бредовых идей, но мы к этому готовы", – сказал Кривонос.

Клименко добавил, что "действительно есть такая информация".

"Следующий шаг – это сменить руководителей, сделать просто зависимых руководителей. Такие попытки и такие явные первые шаги уже происходят", – отметил он.   

Кривонос добавил, что "заказчики те же".

"Мы все это знаем, теперь и они знают, что мы это знаем, там еще ВСК работает – собирают какие-то сведения. Отвечаем, уважаем, будем приходить на вызовы, общаться, ждем результатов", – подытожил руководитель НАБУ.

Читайте также: Летнее контрнаступление. Какие доказательства российского влияния на НАБУ есть у СБУ 

Молох на картонных ногах. Что изменилось во власти Зеленского после протестов

Как и кем реализовывалась спецоперация по уничтожению независимости НАБУ и САП?

Предыстория:

  • 22 июля Верховная Рада приняла закон №12414 с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП стали зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером того же дня президент Владимир Зеленский подписал документ.
  • Во многих городах Украины несколько дней подряд после принятия этой законодательной инициативы проходили акции протеста.
  • Реагируя на общественное сопротивление и беспокойство партнеров, Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который, по его словам, обеспечит "силу системе правопорядка" и сохранит "все нормы для независимости антикоррупционных институтов".
  • 31 июля Верховная Рада приняла закон, возвращающий отобранные полномочия антикоррупционным органам – НАБУ и САП.
  • Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в турборежиме подписал этот закон. Так же оперативно подписал документ и президент.

НАБУАнтикоррупционная прокуратура
