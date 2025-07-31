Зеленский оперативно подписал закон о возвращении независимости НАБУ и САП

Президент Владимир Зеленский менее чем через 2 часа после голосования в Верховной Раде подписал закон, который возвращает отмененные ранее гарантии независимости НАБУ и САП.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленського: "Хочу поблагодарить всех парламентариев за принятие моего законопроекта – теперь уже закона. Только что подписал документ, текст будет немедленно опубликован. Это гарантии нормальной, независимой работы антикоррупционных органов, всех органов правопорядка нашего государства. Решение правильное. Триста тридцать один депутат. Именно так, как и нужно, – за основу и в целом".

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Детали: Президент отметил, что "очень важно, что государство прислушивается к общественному мнению".

"Украина является демократией – точно никаких сомнений. Чиновники незамедлительно также проинформируют партнеров Украины об этом законе", – сообщил Зеленский.

Что предшествовало:

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Верховная Рада 31 июля приняла закон, возвращающий отобранные полномочия антикоррупционным органам – НАБУ и САП.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в турборежиме подписал закон, который возвращает отмененные ранее гарантии независимости антикоррупционных органов.

Предыстория:

22 июля Верховная Рада приняла закон №12414 с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером того же дня президент Владимир Зеленский подписал документ.

Во многих городах Украины несколько дней подряд после принятия этой законодательной инициативы проходили акции протеста.

Реагируя на общественное сопротивление и беспокойство партнеров, Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который обеспечит "силу системе правопорядка" и сохранит "все нормы для независимости антикоррупционных институтов".

Утром 31 июля возле Верховной Рады граждане собрались на мирный митинг в поддержку принятия закона о возвращении независимости НАБУ и САП.

Знать больше: "И за нами придут". Кто и как реализовывал спецоперацию по уничтожению независимости НАБУ и САП?