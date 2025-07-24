Зеленский внес в Раду законопроект с нормами о независимости НАБУ и САП

Законопроект президента Украины Владимира Зеленского о полномочиях антикоррупционных органов НАБУ и САП появился на сайте Верховной Рады.

Источник: карта законопроекта

Детали: Ранее Зеленский сообщил, что он уже согласовал текст нового законопроекта, который должен "укрепить" независимость антикоррупционных органов, и что внесет его в ВР в четверг.

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Там указано, что законопроект имеет целью "гарантировать укрепление институциональной независимости НАБУ и САП". Также президентская инициатива содержит:

генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания прокурорам САП и осуществлять другие действия, которые прямо касаются реализации прокурорами САП их полномочий. Письменные приказы административного характера относительно деятельности САП издаются по обязательному согласованию заместителя генпрокурора – руководителя САП;

сотрудники НАБУ, имеющие доступ к гостайнам, в течение шести месяцев будут обязаны пройти полиграф, организованный СБУ;

НАБУ может получить дела других органов, если там окажется их подследственность. Для этого необходимо решение директора НАБУ и согласование с прокурором САП;

НАБУ может получить дела других органов, если там окажется их подследственность. Для этого необходимо решение директора НАБУ и согласование с прокурором САП; руководитель САП может передавать дела НАБУ другим органам в случаях, когда НАБУ не может осуществлять досудебное расследование по объективным причинам;

прокуроры САП имеют возможность давать письменные указания детективам НАБУ, если детектив отказывается – за это предусмотрена ответственность;

сотрудникам НАБУ запретят выезд за границу на время военного положения, кроме служебных поездок;

генпрокурор может передавать дела БЭБ другим органам.

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