Генерал СБУ Витюк внес залог в 9 миллионов

Валентина РоманенкоСреда, 10 сентября 2025, 13:58
Витюк в суде. Фото "Слідство Інфо"

Подозреваемый в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации бригадный генерал СБУ Илья Витюк внес залог в размере 9 миллионов 84 тысячи гривен.

Источник: спикер ВАКС Олеся Чемерис в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Подозреваемый внес залог в полном размере, определенном судом".

Детали: По словам Чемерис, средства были внесены 9 сентября.

Предыстория:

  • В начале апреля 2024 года журналисты-расследователи "Слідство.Інфо" нашли у жены Витюка приобретенную в декабре 2023 года квартиру премиум-класса на почти 200 квадратов. Рыночная стоимость такого жилья - более 20 миллионов гривен.
  • 2 сентября 2025 года НАБУ и САП объявили подозрение бывшему начальнику департамента кибербезопасности СБУ Илье Витюку в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.
  • Служба безопасности Украины заявила, что воспринимает подозрение бригадному генералу СБУ Илье Витюку как месть со стороны антикоррупционных органов в ответ на задержание спецслужбой нескольких сотрудников Национального антикоррупционного бюро в конце июля этого года.
  • 4 сентября Высший антикоррупционный суд избрал для подозреваемого в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации бригадного генерала СБУ Ильи Витюка меру пресечения в виде залога чуть более 9 миллионов гривен.
  • 7 сентября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции заявило, что во время мониторинга образа жизни генерала СБУ Ильи Витюка, по результатам которого не было выявлено несоответствий между задекларированным и реальным уровнем жизни служащего, действовало в пределах предоставленных законом полномочий и не подвергалось внешнему влиянию на свою деятельность.

СБУНАБУ
