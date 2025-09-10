Генерал СБУ Витюк внес залог в 9 миллионов

Подозреваемый в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации бригадный генерал СБУ Илья Витюк внес залог в размере 9 миллионов 84 тысячи гривен.

Источник: спикер ВАКС Олеся Чемерис в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Подозреваемый внес залог в полном размере, определенном судом".

Детали: По словам Чемерис, средства были внесены 9 сентября.

Предыстория: