Генерал СБУ Вітюк вніс заставу в 9 мільйонів
Середа, 10 вересня 2025, 13:58
Підозрюваний у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації бригадний генерал СБУ Ілля Вітюк вніс заставу в 9 мільйонів 84 тисячі гривень.
Джерело: речниця ВАКС Олеся Чемерис у коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "Підозрюваний вніс заставу в повному розмірі, визначеному судом".
Деталі: За словами Чемерис, кошти було внесено 9 вересня.
Передісторія:
- НАБУ і САП оголосили підозру колишньому начальнику департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюку в незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.
- Служба безпеки України заявила, що сприймає підозру бригадному генералу СБУ Іллі Вітюку як помсту з боку антикорупційних органів у відповідь на затримання спецслужбою кількох співробітників Національного антикорупційного бюро наприкінці липня цього року.
- 4 вересня Вищий антикорупційний суд обрав для підозрюваного в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації бригадного генерала СБУ Іллі Вітюка запобіжний захід у вигляді застави трохи більше 9 мільйонів гривень.
- 9 вересня Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що під час моніторингу способу життя генерала СБУ Іллі Вітюка, за результатами якого не було виявлено невідповідностей між задекларованим та реальним рівнем життя службовця діяло в межах наданих законом повноважень і не зазнавало зовнішнього впливу на свою діяльність.