Киевский апелляционный суд оставил детектива НАБУ Магамедрасулова под стражей
23 сентября Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы защиты на продление меры пресечения для детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.
Источник: Центр противодействия коррупции
Детали: Сообщается, что защита просила отменить решение Печерского райсуда Киева и избрать более мягкую меру пресечения, настаивая, что подозрение является политическим преследованием за работу в НАБУ.
В своих публичных заявлениях СБУ ранее говорила и о государственной измене, и о якобы торговле с Россией. В то же время в подозрении Магамедрасулову инкриминируют только подготовку к пособничеству.
Адвокаты также ходатайствовали о допросе свидетеля, с которым, по версии следствия, Магамедрасулов общался в разговорах, обнародованных СБУ. Защита подчеркивала, что речь шла об Узбекистане, а не Дагестане, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства.
Узнать больше: "Как и кем реализовывалась спецоперация по уничтожению независимости НАБУ и САП?"
Предыстория:
- 22 сентября Мамешев Юсуф, с которым, по версии следствия Национального антикоррупционного бюро, разговаривал детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов о продаже технической конопли на записях, обнародованных СБУ 21 июля, в комментарии "Украинской правде" заявил о том, что 22 сентября получил с неизвестного номера сообщение с угрозами.
Напомним:
- Руслан Магамедрасулов – руководитель одного из межрегиональных управлений детективов НАБУ, который в Днепре координирует деятельность Бюро в прифронтовых Днепропетровской и Запорожской областях.
- В СБУ утверждают, что чиновник "имеет контакты с представителями страны-агрессора и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ".
- Печерский районный суд Киева избрал руководителю подразделения НАБУ, которого подозревают в пособничестве государству-агрессору, меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Cрок содержания под стражей – до 16 сентября 2025 года.
- Задержанный и арестованный чиновник Национального антикоррупционного бюро расследований Руслан Магамедрасулов был одним из ключевых сотрудников, занимавшихся документированием деятельности бизнесмена Тимура Миндича, совладельца студии "Квартал-95".
- По информации источников УП в деловых кругах, сотрудникам Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры "удалось задокументировать Миндича в квартире по тому же адресу, где 5 лет назад и состоялось празднование дня рождения президента".
- 10 сентября Печерский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил под стражей отца сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова до 21 октября.