Киевский апелляционный суд оставил детектива НАБУ Магамедрасулова под стражей

23 сентября Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы защиты на продление меры пресечения для детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Источник: Центр противодействия коррупции

Детали: Сообщается, что защита просила отменить решение Печерского райсуда Киева и избрать более мягкую меру пресечения, настаивая, что подозрение является политическим преследованием за работу в НАБУ.

В своих публичных заявлениях СБУ ранее говорила и о государственной измене, и о якобы торговле с Россией. В то же время в подозрении Магамедрасулову инкриминируют только подготовку к пособничеству.

Адвокаты также ходатайствовали о допросе свидетеля, с которым, по версии следствия, Магамедрасулов общался в разговорах, обнародованных СБУ. Защита подчеркивала, что речь шла об Узбекистане, а не Дагестане, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Предыстория:

22 сентября Мамешев Юсуф, с которым, по версии следствия Национального антикоррупционного бюро, разговаривал детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов о продаже технической конопли на записях, обнародованных СБУ 21 июля, в комментарии "Украинской правде" заявил о том, что 22 сентября получил с неизвестного номера сообщение с угрозами.

Напомним: