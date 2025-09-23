Київський апеляційний суд залишив детектива НАБУ Магамедрасулова під вартою
23 вересня Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні скарги захисту на продовження запобіжного заходу для детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.
Джерело: Центр протидії корупції
Деталі: Повідомляється, що захист просив скасувати рішення Печерського райсуду Києва й обрати більш м’який запобіжний захід, наполягаючи, що підозра є політичним переслідуванням за роботу в НАБУ.
У своїх публічних заявах СБУ раніше говорила і про державну зраду, і про нібито торгівлю з Росією. Водночас у підозрі Магамедрасулову інкримінують лише готування до пособництва.
Адвокати також клопотали про допит свідка, з яким, за версією слідства, Магамедрасулов спілкувався у розмовах, оприлюднених СБУ. Захист наголошував, що мова йшла про Узбекистан, а не Дагестан, однак суд відмовив у задоволенні клопотання.
Знати більше: "Як і ким реалізовувалась спецоперація по знищенню незалежності НАБУ і САП?"
Передісторія:
- 22 вересня Мамешев Юсуф, з яким, за версією слідства національного антикорупційного Бюро, розмовляв детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов про продаж технічної коноплі на записах оприлюднених СБУ 21 липня, у коментарі "Українській правді" заявив про те, що 22 вересня отримав з невідомого номеру повідомлення з погрозами.
Нагадаємо:
- Руслан Магамедрасулов – керівник одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який у Дніпрі координує діяльність Бюро в прифронтових Дніпропетровській та Запорізькій областях.
- У СБУ стверджують, що посадовець "має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з РФ".
- Печерський районний суд Києва обрав керівнику підрозділу НАБУ, якого підозрюють у пособництві державі-агресору, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Термін тримання під вартою – до 16 вересня 2025 року.
- Затриманий і арештований посадовець Національного антикорупційного бюро розслідувань Руслан Магамедрасулов був одним із ключових співробітників, що займалися документуванням діяльності бізнесмена Тимура Міндіча, співвласника студії "Квартал-95".
- За інформацією джерел УП у бізнесових колах, співробітникам Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури "вдалося задокументувати Міндіча у квартирі за тією саме адресою, де 5 років тому і відбулося святкування дня народження президента".
- 10 вересня Печерський суд задовольнив клопотання прокуратури і залишив під вартою батька співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова до 21 жовтня.
- 12 вересня Печерський районний суд Києва залишив під вартою детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова до 21 жовтня. Розгляд питання кілька разів переносили через пізнє інформування його захисників прокуратурою.