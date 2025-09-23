Київський апеляційний суд залишив детектива НАБУ Магамедрасулова під вартою

23 вересня Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні скарги захисту на продовження запобіжного заходу для детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Джерело: Центр протидії корупції

Деталі: Повідомляється, що захист просив скасувати рішення Печерського райсуду Києва й обрати більш м’який запобіжний захід, наполягаючи, що підозра є політичним переслідуванням за роботу в НАБУ.

У своїх публічних заявах СБУ раніше говорила і про державну зраду, і про нібито торгівлю з Росією. Водночас у підозрі Магамедрасулову інкримінують лише готування до пособництва.

Адвокати також клопотали про допит свідка, з яким, за версією слідства, Магамедрасулов спілкувався у розмовах, оприлюднених СБУ. Захист наголошував, що мова йшла про Узбекистан, а не Дагестан, однак суд відмовив у задоволенні клопотання.

Передісторія:

22 вересня Мамешев Юсуф, з яким, за версією слідства національного антикорупційного Бюро, розмовляв детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов про продаж технічної коноплі на записах оприлюднених СБУ 21 липня, у коментарі "Українській правді" заявив про те, що 22 вересня отримав з невідомого номеру повідомлення з погрозами.

