Сын свидетеля по делу детектива НАБУ Магамедрасулова заявил об угрозах от СБУ, там отрицают

Анастасия ПроцПятница, 26 сентября 2025, 18:11
скрин с видео

Сын свидетеля, с которым, по версии следствия НАБУ, детектив Руслан Магамедрасулов говорил о продаже технической конопли на записях, обнародованных СБУ 21 июля, – Магомед Мамешев – заявил, что его семья подвергается угрозам от людей, которые представляются сотрудниками Службы безопасности Украины.

Источник: ЦПК со ссылкой на  видеообращение Мамешева в Instagram, комментарий пресс-службы СБУ "Украинской правде"

Детали: По его словам, его отец, Юсуф Мамешев, является тем человеком, чей голос зафиксирован на обнародованной СБУ записи разговора о продаже технической конопли. При этом Мамешев-младший подчеркивает: на самом деле речь шла не о Дагестане, как утверждает СБУ, а об Узбекистане.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Զ Գ Ջ Զ ն (@taymaz_dag)

Прямая речь: "Этот аудиозвонок был сделан моему отцу. Руслан на самом деле в феврале месяце звонил моему отцу и спрашивал, может ли мой отец помочь отцу Руслана продать техническую коноплю в Узбекистан. Повторюсь, в Узбекистан. Никакой речи о Дагестане вообще не было".

Детали: Магомед Мамешев также рассказал, что после того, как его отец дал показания адвокату Магамедрасулова, который планировал использовать их в суде, к нему приехал человек, представившийся сотрудником СБУ, и начал угрожать.

Прямая речь: "Он сказал, что в СБУ уже подготовлены наркотические вещества и оружие, чтобы подбросить либо мне, либо моему отцу, чтобы надавить на него, чтобы он не давал эти показания в суде. Мой отец ему ответил, что не имеет никакого морального права давать ложные показания в отношении Руслана, после чего этот человек уехал".

Детали: По словам Мамешева-младшего, 10 сентября его отец получил сообщение от "Резерв+" о том, что находится в розыске, а уже на следующий день полиция остановила его, когда он вез дочь в школу. С тех пор, говорит он, семье постоянно поступают угрозы о возможных обысках и попытках подбросить вещественные доказательства.

В обращении Магомед Мамешев призвал сотрудников СБУ и полиции прекратить давление:

"Я прекрасно понимаю, что вам отдают приказ "сверху". Мы все понимаем, кто вам отдает приказ. Но вы тоже помните, что сегодня власть одна, завтра власть изменится, а эти грехи, которые вы взяли на свою душу, они будут жить с вами до конца вашей жизни и после нее. Поэтому, пожалуйста, отстаньте от меня и моей семьи, и моего отца", – подытожил он.

Обновлено: Позже СБУ предоставила "Украинской правде" комментарий.

Дословно пресс-служба СБУ: "Данная информация не соответствует действительности. Эти обвинения – безосновательны и являются очередной попыткой стороны защиты (в частности, представительница ЦПК Елена Щербан является адвокатом Р. Магомедрасулова) избежать уголовной ответственности для своего клиента, который подозревается в совершении преступления".

Узнать больше: "Как и кем реализовывалась спецоперация по уничтожению независимости НАБУ и САП?"

Предыстория:

  • 22 сентября Мамешев Юсуф, с которым, по версии следствия Национального антикоррупционного бюро, разговаривал детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов о продаже технической конопли на записях, обнародованных СБУ 21 июля, в комментарии "Украинской правде" заявил о том, что получил с неизвестного номера сообщение с угрозами.

Напомним:

  • Руслан Магамедрасулов – руководитель одного из межрегиональных управлений детективов НАБУ, который в Днепре координирует деятельность Бюро в прифронтовых Днепропетровской и Запорожской областях.
  • В СБУ утверждают, что чиновник "имеет контакты с представителями страны-агрессора и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ".
  • Печерский районный суд Киева избрал руководителю подразделения НАБУ, которого подозревают в пособничестве государству-агрессору, меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Cрок содержания под стражей – до 16 сентября 2025 года.
  • Задержанный и арестованный чиновник Национального антикоррупционного бюро расследований Руслан Магамедрасулов был одним из ключевых сотрудников, занимавшихся документированием деятельности бизнесмена Тимура Миндича, совладельца студии "Квартал-95".
  • По информации источников УП в деловых кругах, сотрудникам Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры "удалось задокументировать Миндича в квартире по тому же адресу, где 5 лет назад и состоялось празднование дня рождения президента".
  • 10 сентября Печерский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил под стражей отца сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова до 21 октября.

СБУНАБУ
