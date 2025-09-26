Сын свидетеля по делу детектива НАБУ Магамедрасулова заявил об угрозах от СБУ, там отрицают

Сын свидетеля, с которым, по версии следствия НАБУ, детектив Руслан Магамедрасулов говорил о продаже технической конопли на записях, обнародованных СБУ 21 июля, – Магомед Мамешев – заявил, что его семья подвергается угрозам от людей, которые представляются сотрудниками Службы безопасности Украины.

Источник: ЦПК со ссылкой на видеообращение Мамешева в Instagram, комментарий пресс-службы СБУ "Украинской правде"

Детали: По его словам, его отец, Юсуф Мамешев, является тем человеком, чей голос зафиксирован на обнародованной СБУ записи разговора о продаже технической конопли. При этом Мамешев-младший подчеркивает: на самом деле речь шла не о Дагестане, как утверждает СБУ, а об Узбекистане.

Прямая речь: "Этот аудиозвонок был сделан моему отцу. Руслан на самом деле в феврале месяце звонил моему отцу и спрашивал, может ли мой отец помочь отцу Руслана продать техническую коноплю в Узбекистан. Повторюсь, в Узбекистан. Никакой речи о Дагестане вообще не было".

Детали: Магомед Мамешев также рассказал, что после того, как его отец дал показания адвокату Магамедрасулова, который планировал использовать их в суде, к нему приехал человек, представившийся сотрудником СБУ, и начал угрожать.

Прямая речь: "Он сказал, что в СБУ уже подготовлены наркотические вещества и оружие, чтобы подбросить либо мне, либо моему отцу, чтобы надавить на него, чтобы он не давал эти показания в суде. Мой отец ему ответил, что не имеет никакого морального права давать ложные показания в отношении Руслана, после чего этот человек уехал".

Детали: По словам Мамешева-младшего, 10 сентября его отец получил сообщение от "Резерв+" о том, что находится в розыске, а уже на следующий день полиция остановила его, когда он вез дочь в школу. С тех пор, говорит он, семье постоянно поступают угрозы о возможных обысках и попытках подбросить вещественные доказательства.

В обращении Магомед Мамешев призвал сотрудников СБУ и полиции прекратить давление:

"Я прекрасно понимаю, что вам отдают приказ "сверху". Мы все понимаем, кто вам отдает приказ. Но вы тоже помните, что сегодня власть одна, завтра власть изменится, а эти грехи, которые вы взяли на свою душу, они будут жить с вами до конца вашей жизни и после нее. Поэтому, пожалуйста, отстаньте от меня и моей семьи, и моего отца", – подытожил он.

Обновлено: Позже СБУ предоставила "Украинской правде" комментарий.

Дословно пресс-служба СБУ: "Данная информация не соответствует действительности. Эти обвинения – безосновательны и являются очередной попыткой стороны защиты (в частности, представительница ЦПК Елена Щербан является адвокатом Р. Магомедрасулова) избежать уголовной ответственности для своего клиента, который подозревается в совершении преступления".

Предыстория:

22 сентября Мамешев Юсуф, с которым, по версии следствия Национального антикоррупционного бюро, разговаривал детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов о продаже технической конопли на записях, обнародованных СБУ 21 июля, в комментарии "Украинской правде" заявил о том, что получил с неизвестного номера сообщение с угрозами.

