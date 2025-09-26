Син свідка у справі детектива НАБУ Магамедрасулова заявив про погрози від СБУ, там заперечують
Син свідка, з яким, за версією слідства НАБУ, детектив Руслан Магамедрасулов говорив про продаж технічної коноплі на записах, оприлюднених СБУ 21 липня, – Магомед Мамешев – заявив, що його родина зазнає погроз від людей, які представляються співробітниками Служби безпеки України.
Джерело: ЦПК з посиланням на відеозвернення Мамешева в Instagram, коментар СБУ "Українській правді"
Деталі: За його словами, його батько, Юсуф Мамешев, є тією людиною, чий голос зафіксовано на оприлюдненому СБУ записі розмови про продаж технічної коноплі. При цьому Мамешев-молодший наголошує: насправді йшлося не про Дагестан, як стверджує СБУ, а про Узбекистан.
Переглянути цей допис в Instagram
Пряма мова: "Цей аудіодзвінок був зроблений моєму батьку. Руслан насправді в лютому місяці дзвонив моєму батькові та питався, чи може мій батько допомогти батькові Руслана продати технічну коноплю в Узбекистан. Повторюсь, в Узбекистан. Ніякої мови про Дагестан взагалі не йшлося."
Деталі: Магомед Мамешев також розповів, що після того, як його батько надав свідчення адвокату Магамедрасулова, який планував використати їх у суді, до нього приїхав чоловік, що представився співробітником СБУ, і почав погрожувати.
Пряма мова: "Він сказав, що в СБУ вже підготовлені наркотичні речовини та зброя, аби підкинути чи то мені, чи моєму батькові, аби надавити на нього, щоб він не давав ці свідчення на суді. Мій батько йому відповів, що не має жодного морального права давати брехливі свідчення на рахунок Руслана, після чого ця людина поїхала".
Деталі: За словами Мамешева-молодшого, 10 вересня його батько отримав повідомлення від "Резерв+" про те, що перебуває в розшуку, а вже наступного дня поліція зупинила його, коли він віз доньку до школи. Відтоді, каже він, родині постійно надходять погрози про можливі обшуки та спроби підкинути речові докази.
У зверненні Магомед Мамешев також закликав співробітників СБУ та поліції припинити тиск:
"Я прекрасно розумію, що вам віддають наказ "зверху". Ми всі розуміємо, хто вам віддає наказ. Але ви теж пам’ятайте, що сьогодні влада одна, завтра влада зміниться, а ці гріхи, які ви взяли на свою душу, вони будуть жити з вами до кінця вашого життя та після нього. Тому, будь ласка, відчепіться від мене й моєї сім’ї, і мого батька", – підсумував він.
Оновлено: Пізніше СБУ надала "Українській правді коментар.
Дослівно пресслужба СБУ: "Дана інформація не відповідає дійсності. Ці обвинувачення – безпідставні та є черговою спробою сторони захисту (зокрема, представниця ЦПК Олена Щербан є адвокатом Р. Магомедрасулова) уникнути кримінальної відповідальності для свого клієнта, який підозрюється у вчиненні злочину".
Знати більше: "Як і ким реалізовувалась спецоперація по знищенню незалежності НАБУ і САП?"
Передісторія:
- 22 вересня Мамешев Юсуф, з яким, за версією слідства національного антикорупційного Бюро, розмовляв детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов про продаж технічної коноплі на записах оприлюднених СБУ 21 липня, у коментарі "Українській правді" заявив про те, що отримав з невідомого номеру повідомлення з погрозами.
Нагадаємо:
- Руслан Магамедрасулов – керівник одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який у Дніпрі координує діяльність Бюро в прифронтових Дніпропетровській та Запорізькій областях.
- У СБУ стверджують, що посадовець "має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з РФ".
- Печерський районний суд Києва обрав керівнику підрозділу НАБУ, якого підозрюють у пособництві державі-агресору, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Термін тримання під вартою – до 16 вересня 2025 року.
- Затриманий і арештований посадовець Національного антикорупційного бюро розслідувань Руслан Магамедрасулов був одним із ключових співробітників, що займалися документуванням діяльності бізнесмена Тимура Міндіча, співвласника студії "Квартал-95".
- За інформацією джерел УП у бізнесових колах, співробітникам Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури "вдалося задокументувати Міндіча у квартирі за тією саме адресою, де 5 років тому і відбулося святкування дня народження президента".
- 10 вересня Печерський суд задовольнив клопотанняпрокуратури і залишив під вартою батька співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова до 21 жовтня.
- 12 вересня Печерський районний суд Києва залишив під вартою детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова до 21 жовтня. Розгляд питання кілька разів переносили через пізнє інформування його захисників прокуратурою.