Син свідка у справі детектива НАБУ Магамедрасулова заявив про погрози від СБУ, там заперечують

Син свідка, з яким, за версією слідства НАБУ, детектив Руслан Магамедрасулов говорив про продаж технічної коноплі на записах, оприлюднених СБУ 21 липня, – Магомед Мамешев – заявив, що його родина зазнає погроз від людей, які представляються співробітниками Служби безпеки України.

Джерело: ЦПК з посиланням на відеозвернення Мамешева в Instagram, коментар СБУ "Українській правді"

Деталі: За його словами, його батько, Юсуф Мамешев, є тією людиною, чий голос зафіксовано на оприлюдненому СБУ записі розмови про продаж технічної коноплі. При цьому Мамешев-молодший наголошує: насправді йшлося не про Дагестан, як стверджує СБУ, а про Узбекистан.

Реклама:

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Զ Գ Ջ Զ ն (@taymaz_dag)

Пряма мова: "Цей аудіодзвінок був зроблений моєму батьку. Руслан насправді в лютому місяці дзвонив моєму батькові та питався, чи може мій батько допомогти батькові Руслана продати технічну коноплю в Узбекистан. Повторюсь, в Узбекистан. Ніякої мови про Дагестан взагалі не йшлося."

РЕКЛАМА:

Деталі: Магомед Мамешев також розповів, що після того, як його батько надав свідчення адвокату Магамедрасулова, який планував використати їх у суді, до нього приїхав чоловік, що представився співробітником СБУ, і почав погрожувати.

Пряма мова: "Він сказав, що в СБУ вже підготовлені наркотичні речовини та зброя, аби підкинути чи то мені, чи моєму батькові, аби надавити на нього, щоб він не давав ці свідчення на суді. Мій батько йому відповів, що не має жодного морального права давати брехливі свідчення на рахунок Руслана, після чого ця людина поїхала".

Деталі: За словами Мамешева-молодшого, 10 вересня його батько отримав повідомлення від "Резерв+" про те, що перебуває в розшуку, а вже наступного дня поліція зупинила його, коли він віз доньку до школи. Відтоді, каже він, родині постійно надходять погрози про можливі обшуки та спроби підкинути речові докази.

У зверненні Магомед Мамешев також закликав співробітників СБУ та поліції припинити тиск:

"Я прекрасно розумію, що вам віддають наказ "зверху". Ми всі розуміємо, хто вам віддає наказ. Але ви теж пам’ятайте, що сьогодні влада одна, завтра влада зміниться, а ці гріхи, які ви взяли на свою душу, вони будуть жити з вами до кінця вашого життя та після нього. Тому, будь ласка, відчепіться від мене й моєї сім’ї, і мого батька", – підсумував він.

Оновлено: Пізніше СБУ надала "Українській правді коментар.

Дослівно пресслужба СБУ: "Дана інформація не відповідає дійсності. Ці обвинувачення – безпідставні та є черговою спробою сторони захисту (зокрема, представниця ЦПК Олена Щербан є адвокатом Р. Магомедрасулова) уникнути кримінальної відповідальності для свого клієнта, який підозрюється у вчиненні злочину".

Знати більше: "Як і ким реалізовувалась спецоперація по знищенню незалежності НАБУ і САП?"

Передісторія:

22 вересня Мамешев Юсуф, з яким, за версією слідства національного антикорупційного Бюро, розмовляв детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов про продаж технічної коноплі на записах оприлюднених СБУ 21 липня, у коментарі "Українській правді" заявив про те, що отримав з невідомого номеру повідомлення з погрозами.

Нагадаємо: