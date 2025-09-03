"Это наше дело чести": Порошенко призвал запретить Telegram в Украине

Народный депутат, лидер "Европейской солидарности" и пятый президент Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде заявил, что мессенджер Telegram нужно запретить, поскольку его используют для организации террористических действий против Украины.

Источник: сообщение Порошенко в Facebook

Детали: Порошенко поблагодарил народных депутатов, которые 2 сентября приехали во Львов на прощание с Андреем Парубием, и призвал продолжить дело политика – защищать независимость Украины и единство государства.

Прямая речь: "Верховная Рада, Львов и вся Украина попрощалась с выдающимся украинцем, настоящим героем Андреем Парубием. Я хочу поблагодарить каждого, кто вчера плечом к плечу отдал честь господину Андрею. Он был человеком, который умел объединить этот парламент.

И даже своей смертью он объединил всех нас. Это был человек, который боролся за Украину, и я без преувеличения могу утверждать – это был лучший глава Верховной Рады. Мы все это признаем".

Детали: По словам Порошенко, правоохранительные органы доказали, что убийство Парубия было организовано через Telegram.

Прямая речь: "Нам нужно не просто говорить, а и действовать. Правоохранительные органы доказали, что убийство было организовано через сеть Телеграм, и сейчас через Телеграм создается сеть террористических действий против Украины.

Это наше дело чести – запретить Телеграм в Украине уже и сейчас".

Предыстория:

30 августа 2025 года во Львове убили действующего нардепа и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Как сообщили в Офисе генпрокурора, неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Парубий погиб на месте. Нападавший скрылся, в городе была введена специальная операция "Сирена".

Зеленский в ночь на 1 сентября сообщил о задержании подозреваемого в убийстве бывшего председателя Верховной Рады. Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что подозреваемый был задержан в Хмельницкой области.

Нацполиция показала первые фото задержанного подозреваемого. Глава Нацполиции Иван Выговский подчеркнул, что это преступление не случайно и что в нем есть российский след.

На брифинге 1 сентября правоохранители сообщили, что следствие не исключает ни одной из версий по делу об убийстве народного депутата Андрея Парубия, но приоритетной считает - российский след.

Журналисты "Радио Свобода" утверждают, что подозреваемый в убийстве Парубия во время первых допросов признался в содеянном и сообщил о своих контактах с представителями России.

