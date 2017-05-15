Грицак заявляє, що Устименко не виконував завдань СБУ під будинком Шеремета
Голова СБУ Василь Грицак заявляє, що Ігор Устименко не здійснював жодних завдань СБУ під будівлею, де жив Павло Шеремет в ніч, коли було закладено вибухівко у машину журналіста.
Про це на брифінгу заявив голова СБУ, відповідаючи на питання журналістів.
"Він до СБУ не мав жодного відношення з 2014 року", - заявив він.
На уточнююче питання, чи може він був під якимсь прикриттям, Грицак зазначив: "Ні, він не працював в інтересах Служби безпеки".
Грицак також уточнив, що Устименко був звільнений з лав СБУ 29 квітня 2014 року за станом здоров'я.
Оновлюється….
Оксана Коваленко, УП
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