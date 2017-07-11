Луценко пообещал заново внести представления на нардепов

Генеральный прокурор Юрий Луценко обещает, что в сентябре повторно внесет все представления на нардепов, которые во вторник не поддержала Рада.

Об этом он заявил в кулуарах парламента.

"С сентября все представления будут внесены повторно. Никто не избежит ответственности", - сказал генпрокурор.

Кроме того, он отметил, что недоволен решением Рады.

По словам Луценко, суд может избрать меру пресечения для народных депутатов только после того, как Рада даст на это согласие.

В свою очередь руководитель САП Назар Холодницкий назвал рассмотрение представлений ГПУ во вторник сюрреализмом.

"На черное здесь говорили белое", - отметил он.

Также Холодницкий заметил, что Розенблат и Поляков оставили за собой возможность влияния на свидетелей, возможность уничтожения доказательств, а также возможность покинуть страну.

Как известно, Верховная Рада сняла неприкосновенность с народного депутата от группы "Воля народа" Олеся Довгого для проведения следственных действий.

Еще Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности нардепа Максима Полякова и Борислава Розенблата, которого недавно исключили из фракции БПП.

При этом, Рада не дала согласие на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Народного фронта" Евгения Дейдея, которого подозревают в незаконном обогащении и не разрешила привлекать к уголовной ответственности депутата "Радикальной партии Ляшко" Андрея Лозового.

Роман Кравец, УП