Саакашвілі подасть апеляцію на позбавлення громадянства

70 переглядів
Четвер, 27 липня 2017, 14:51

Захист Міхеіла Саакашвілі оскаржить позбавлення його українського громадянства.

Про це заявив на мітингу прихильників політика у Києві адвокат Павло Богомазов, передає кореспондент "Української правди".

Після візиту до Генеральної прокуратури він сказав, що нічого нового там не сказали.

"Ми почули, що ГПУ просто зізналися, що закон використали", – заявив адвокат.

"Щоб не складати руки, ми йдемо до адмінсуду, щоб оскаржити рішення про позбавлення Міхеіла Саакашвілі громадянства", – додав Богомазов.

Мітинг на підтримку Саакашвілі
Мітинг на підтримку Саакашвілі
Мар’яна П'єцух

Подати апеляцію можна буде після отримання паперової версії рішення.

Депутат Юрій Дерев'янко, який теж прийшов на Майдан Незалежності, сказав, що зустрічався з генпрокурором Юрієм Луценком – і той повідомив, що жодних нових справ проти Саакашвілі немає, а йдеться про дві старі екстрадицію справи.

 

"Це агонія режиму Порошенка. Ми прийшли сюди сказати ні замаху на наші права і свободи", – вважає нардеп.

Мар’яна П'єцух, УП

Теми: Саакашвілі громадянство акції
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Друзям все, ворогам закон: як Порошенко повертає Україну до вибіркового правосуддя 27 липня 2017, 14:00
Прихильники Саакашвілі мітингують на Майдані 27 липня 2017, 13:59
ГПУ не видавала Грузії Саакашвілі, бо вбачала політичне переслідування 27 липня 2017, 13:48
powered by lun.ua
Головні новини
ГПУ не видавала Грузії Саакашвілі, бо вбачала політичне переслідування
Київгаз назвав можливі причини вибуху в Голосієві
Російський суд залишив Зейтуллаєва за ґратами на 15 років
У центрі Дніпра вибухнув автомобіль, водій – у лікарні
Усі новини
Хто він?

Узник Освенцима, прозаик, загадковий дідусь, який торгує книгами...

"Мастерка"

Уривок з нової книги Фоззі "Темніє рано"