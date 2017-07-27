Саакашвілі подасть апеляцію на позбавлення громадянства
Захист Міхеіла Саакашвілі оскаржить позбавлення його українського громадянства.
Про це заявив на мітингу прихильників політика у Києві адвокат Павло Богомазов, передає кореспондент "Української правди".
Після візиту до Генеральної прокуратури він сказав, що нічого нового там не сказали.
"Ми почули, що ГПУ просто зізналися, що закон використали", – заявив адвокат.
"Щоб не складати руки, ми йдемо до адмінсуду, щоб оскаржити рішення про позбавлення Міхеіла Саакашвілі громадянства", – додав Богомазов.
Подати апеляцію можна буде після отримання паперової версії рішення.
Депутат Юрій Дерев'янко, який теж прийшов на Майдан Незалежності, сказав, що зустрічався з генпрокурором Юрієм Луценком – і той повідомив, що жодних нових справ проти Саакашвілі немає, а йдеться про дві старі екстрадицію справи.
"Це агонія режиму Порошенка. Ми прийшли сюди сказати ні замаху на наші права і свободи", – вважає нардеп.
Мар’яна П'єцух, УП
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