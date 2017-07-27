Силовики розповіли, як Сус крав гроші під час обшуків

Колишній високопосадовець Генеральної прокуратури Дмитро Сус не передавав державі вилучені гроші під час обшуків.

Про це "Українській правді" повідомило джерело у правоохоронних органах.

Так, у січні 2016 року Сус заволодів 9,025 тис. доларів та 192,66 тис. гривень. Гроші вилучили під час обшуків, і вони мали перейти у власність держави.

Того ж місяця Сус не передав у власність держави 8,6 тис. гривень.

Також слідство встановило, що у березні 2016 року екс-заступник начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки, користуючись службовим становищем, заволодів відеореєстратором вартістю 3,2 тис. гривень. До того ж, вилучення відеореєстратора не було включено до протоколу обшуку.

Окрім того, у жовтні 2017 року у змові з іншими особами продав гральні автомати, столи для гри в рулетку, столи для гри в покер, електронну рулетку, гральні карти, гральні фішки, стільці, телевізори тощо. Вартість оборудки - 10 тис. доларів.

Як повідомлялося, колишньому висопосадовцю Генпрокуратури Дмитру Сусу грозить позбавлення волі на термін понад 10 років.

Як відомо, екс-заступника начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки – начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки ГПУ Дмитра Суса підозрюють у перепродажі гральних автоматів і відеореєстратора

Його затримали 25 липня а аеропорту "Бориспіль".

Національне антикорупційне бюро вже повідомило йому про підозру у вчиненні злочинів, кваліфікованих за ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 Кримінального кодексу.

Найближчим часом Сусу мають обрати запобіжний захід.

14 квітня 2017 року Дмитра Суса звільнили з посади старшого слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ за те, що він не вніс у декларацію інформацію про житло та автомобіль.

У серпні 2016 року відбулося зіткнення між співробітниками ГПУ та детективами Національного антикорупційного бюро, які здійснювали зовнішнє спостереження за Сусом.

В ГПУ заявили, що стеження було незаконним, у той час як НАБУ стверджують, що мали на це рішення суду.

Також в НАБУ заявили, що слідчі ГПУ затримали їхніх детективів, незаконно утримували і катували їх протягом багатьох годин. Ввечері сам Сус відвіз їх до будівлі НАБУ.