Найцікавіше: 2005. Президент вніс Єханурова в парламент 2007. Партія регіонів: БЮТ залучає до агітації Кашпіровського 2009. Школярам дарують зошити із Симоненком 2013. Тіньова зарплатня нардепів від ПР

2001, четвер

Парламент затвердив нову редакцію закону про вибори. Вона залишає існуючу схему обрання кандидатів (50% по списках, 50% по мажоритарці), змінюючи лише терміни її початку. Інша новина з-під куполу: депутати пропонують транслювати засідання Ради у прямому ефірі.

2002, п’ятниця

– В "Батьківщині" заявляють, що нардепа Олександра Турчинова побили біля офісу невідомі, які намагались затягти в машину штабного працівника. Правоохоронці кажуть: то були податківці, і Турчинова вони не били, а він сам втрутився у ситуацію "настільки енергійно, що розбив правою рукою лобове скло автомобіля".

– У Харкові з відповідальністю підійшли до роботи з опозицією. Місцева міліція буде брати розписку з опозиціонерів, які виїжджатимуть до Києва на акції протесту, що їх попередили про кримінально-адміністративну відповідальність за заборонені пікети.

2004, понеділок

"Якщо ви приспускаєте штани, то що, ви їх знімаєте?" – так координатор парламентської більшості Степан Гавриш відреагував на питання, чи існує та сама парламентська більшість. За його словами "більшість була, є й залишається". Хоча 10 вересня з неї вийшли депутати групи "Центр" і фракція Народної аграрної партії.

2005, вівторок

– Президент Віктор Ющенко подав кандидатуру Юрія Єханурова на посаду прем’єр-міністра. Також був оприлюднений Меморандум стабільності, які мають підписати всі парламентські сили.

Проте в БЮТ заявили, що ставити під ним підпис не збираються. Не дивно, адже Ющенко атакував Тимошенко заявою, що на посаді прем’єра вона хотіла списати 8 мільярдів гривень боргів, які накопичилися з того часу, як вона очолювала ЄЕСУ.

Тимошенко відкинула звинувачення Ющенка, який "підхопив дубинку Кучми та хоче розібратися" з нею у такий же спосіб, як і Кучма.

Також Юлія Володимирівна розповіла, що братиме участь у президентських виборах.

Через три роки Тимошенко знов натякатиме Ющенку про своє балотування в президенти, якщо демкоаліцію не буде поновлено.

– Міжнародні правозахисні організації оприлюднили звіт, в якому зазначається, що розслідування вбивства журналіста Георгія Гонгадзе зазнало суттєвих невдач. В української влади не достає політичної волі, щоб розслідувати справу до кінця і назвати імена замовників вбивства, йдеться у звіті.

2006, середа

– Юлія Тимошенко звинуватила прем’єра Віктора Януковича та міністра палива й енергетики Юрія Бойка в тому, що вони отримують вигоду від "РосУкрЕнерго". А діяльність самої компанії, на її думку, потребує втручання спецкомісії. Згадала Тимошенко і про Ріната Ахметова, заявивши, що його компанії отримують газ за іншою ціною, ніж українські споживачі.

– Регіонал Євген Кушнарьов впевнений, що президента мають обирати в парламенті. І обіцяє агітувати однопартійців за подібні зміни до Конституції.

2007, четвер

Лідер кримських регіоналів, нардеп Василь Кисельов стверджує, що БЮТ залучив для агітації відомого екстрасенса Анатолія Кашпіровського, роздає в наметах його фото та організовує з ним зустрічі. "Уявляєте, для чого – зомбувати людей збираються. Ось яка ціна боротьби! Це ж які гроші платити треба!" – обурився Кисельов.

Кашпіровський назвав подібні заяви нахабним наклепом та пообіцяв подати на Кисельова до суду.

А як справді має виглядати агітація БЮТ, дізналася УП. У розпорядженні журналістів опинився практичний посібник для агітатора. Найбільш цікавий розділ в ньому – "відверті питання". Наприклад, на звинувачення на адресу Тимошенко, що в неї нічого не вийшло на посаді прем’єра, агітаторам рекомендують перекладати провину на Ющенка.

2009, неділя

– Компартія зробила подарунки школярам до початку нового учбового року. Першокласникам Києва подарували букварі і зошити, на яких містилось зображення лідера КПУ Петра Симоненка. "Це не політреклама, адже діти не голосують", – пояснили у КПУ. Але після втручання батьків школярам видали інші букварі та зошити.

Раніше дітей так само "не агітували" і в БЮТ: київським першокласникам вручили букварі із тигром з косою – ТигрЮлєю.

– "Я, як кожен нормальний мужик, і п'ю, і матюкаюся, і іноді цим зловживаю", – зізнався глава МВС Юрій Луценко в програмі "Світське життя з Катериною Осадчою".

2010, понеділок

– На Сумщині обласна влада вимагає від редакторів комунальних ЗМІ підписати угоду, відповідно до якої вони будуть зобов'язані письмово повідомляти про зміну своїх політичних поглядів. В ОДА пояснюють таку вимогу виконанням доручення Кабміну.

– Слідство Генпрокуратури встановило, що 13-14 вересня 2000 року генерал Олексій Пукач отримав усний наказ убити журналіста Георгія Гонгадзе від міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка. Про це йдеться у постанові слідчого про притягнення Пукача до кримінальної відповідальності.

– Найбільший в Україні виробник мінеральних добрив концерн "Стирол" увійшов до холдингу OSTCHEM Group, підконтрольного Дмитру Фірташу. Інша гарна новина для Фірташа: президент Віктор Янукович заявив, що Україна виконає рішення Стокгольмського арбітражу у справі "РосУкрЕнерго" і віддасть компанії 11 мільярдів кубометрів газу плюс 1,1 млрд кубометрів неустойки.

2011, вівторок

– Українка Олеся Стефанко посіла друге місце у конкурсі краси Міс Всесвіт, який проходив у Бразилії. Олесі 22 роки, вона студентка Одеської юридичної академії.

Після перемоги Стефанко зосередиться на кар'єрі моделі та згодом переїде до Нью-Йорка.

– Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's знизило довгостроковий рейтинг України за зобов'язаннями у національній валюті з рівня ВВ- до рівня В+.

2012, четвер

– Українські паралімпійці стали четвертими в загальнокомандному заліку на літніх Параолімпійських іграх 2012 року в Лондоні. Уряд пообіцяв їм премії. Їх вітали в аеропорту. Але із самого Борисполю спортсмени (деякі з них в інвалідних візках) вимушені були повертатися додому самотужки, відстоюючи чергу на маршрутку.

– "За весь час незалежності в Україні не було часу кращого за роки, коли президентом України був Ющенко". Третій президент Віктор Ющенко впевнений, що 10-15 років його життя за його курсом створили б українське диво.

– Міністр економічного розвитку Петро Порошенко скасував санкції до каналу ТВі. Напередодні ТВі заборонили проводити зовнішньоекономічну діяльність без дозволу Мінекономіки.

2013, п'ятниця

– По п'ять тисяч доларів на місяць отримують нардепи у Партії регіонів за дисципліноване голосування. Ще п'ять додають у разі виступів із трибуни. В цьому "регіоналів" звинуватив нардеп Ігор Марков, якого позбавляють мандата через рішення Вищого адміністративного суду. Але регіоналам не тільки платять, але й тримають їх у страху, заявив Марков.

"Тепер усі вони (депутати від ПР) будуть боятися свого лідера більше, ніж опозицію, і, як наслідок, не будуть з повною віддачею працювати на перемогу Януковича в 2015 році", – спрогнозувала Юлія Тимошенко.

2014, субота

– Прем'єр Арсеній Яценюк зізнався, що піде на парламентські вибори окремо від "Блоку Петра Порошенка". "Ми мали разом з президентом йти на вибори. Блок Петра Порошенка – це мене не задовольнило", – натякнув він на те, що йому не сподобалось прізвище Порошенка в назві блоку.

– У найбільшому вузі Криму – Таврійському національному університеті ім. В.І. Вернадського – ліквідували факультет української філології. А три кафедри включили до складу факультету слов'янської філології та журналістики.

2015, неділя

– На окупованих бойовиками територіях Донеччини та Луганщини зростає кількість кримінальних злочинів, повідомляє розвідка. Лише протягом останнього тижня терористи вбили щонайменше трьох мирних громадян.

– Чисельність української армії за останній рік зросла майже вдвічі, повідомив міністр оборони Степан Полторак – від 146 тисяч до 280 тисяч.

2016, вівторок

– Троє українських військовослужбовця загинули, 15 зазнали поранень та один зник без вісті за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Глава Одеської обладміністрації Михеіл Саакашвілі стверджує, що домігся максимуму на посаді губернатора. Але поскаржився, що через відсутність достатніх повноважень втрачено багато часу та можливостей.

– Миколаїв перестав приймати сміття зі Львова. У міськраді пояснили це штучно організованим скандалом із противниками прийому сміття. У самому Львові не можуть вирішити проблему із місцевим Грибовицьким сміттєзвалищем, яке було єдиним полігоном ТБО у місті.

Рустем Халілов, для УП