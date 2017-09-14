Онищенко заявив, що піде в президенти
Нардеп-утікач Олександр Онищенко заявляє, що братиме участь у виборах президента України в 2019 році.
"Так, я вирішив балотувататися", – заявив він в інтерв'ю The Washington Times, відповідаючи на запитання, чи правда це.
"Порошенко розглядає мене як сильного політичного і економічного суперника. Тому перша його мета була позбавити мене і опозиції фінансових ресурсів і змусити мене покинути рідну країну", – переконує Онищенко
"Адміністрація президента Петра Порошенка стає все більш авторитарною, монополізує владу й утискає опонентів", – заявив одіозний політик.
Онищенко також заявив, що наближені до влади люди хотіли привласнити його компанії.
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