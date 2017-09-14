Онищенко заявил, что пойдет в президенты

Сбежавший нардеп Александр Онищенко заявляет, что будет участвовать в выборах президента Украины в 2019 году.



"Да, я решил баллотироваться", – заявил он в интервью The Washington Times, отвечая на вопрос, правда ли это.



"Порошенко рассматривает меня как сильного политического и экономического соперника. Поэтому первая его цель была лишить меня и оппозицию финансовых ресурсов и заставить меня покинуть родную страну", – убеждает Онищенко



"Администрация президента Петра Порошенко становится все более авторитарной, монополизирует власть и ущемляет оппонентов", – сказал одиозный политик.



Онищенко заявил, что после снятия депутатской неприкосновенности следствие по его делу ничего не сделало. Но он не исключает возбуждения новых дел.



"Я удивлюсь, если не будет новых обвинений после объявления о моем решении идти в президенты", – сказал политик.



Он напомнил, что в прошлом году представители Службы безопасности Украины обвинили его в государственной измене, доказательством взяв переписку адвоката нардепа с третьим лицом.



По словам Онищенко, уголовное преследование у властей является способом борьбы с политическими оппонентами.



"Как я уже говорил в интервью в 2016 году, большинство кандидатов могут иметь как минимум одно обвинение до выборов – так расчищают дорогу для Порошенко", – сказал он.



Онищенко также заявил, что приближенные к власти люди хотели присвоить его компании.



На вопрос, какова его экономическая предвыборная программа, нардеп ответил: "Я обсуждаю, как возродить украинскую экономику, с ведущими экономистами, бывшими высокопоставленными правоохранителями, антикоррупционными и другими специалистами. Мы подготовим план, который я представлю".

Как известно, Онищенко подозревают в организации коррупционной схемы по перепродаже газа. Он сбежал из Украины в 2016 году и находится в розыске. Хотя Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.

Расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча" в декабре 2015 года, ведет Национальное антикоррупционное бюро.



По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 года члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации природного газа, в размере более 1,6 млрд, вследствие чего "Укргаздобыче" нанесен ущерб на более 740 млн грн.



5 сентября 2017 года детективы НАБУ задержали одного из подозреваемых по "делу Онищенко", который был в розыске.



В целом следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек: 8 из них находятся в розыске. 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлены в суд, из них по 7 людям приговор вступил в силу.

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Кроме того, 30 марта мать Александра Онищенко Инессу Кадырову задержали в Испании по запросу НАБУ, но потом отпустили. Онищенко утверждал, что Испания дала его матери убежище.

Онищенко хвастался тем, что имеет компромат на президента Петра Порошенко, но обнародовал пока аудиозаписи другого содержания.

Алена Рощенко, УП, дополнено

