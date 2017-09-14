Онищенко заявив, що піде в президенти

Нардеп-утікач Олександр Онищенко заявляє, що братиме участь у виборах президента України в 2019 році.

"Так, я вирішив балотувататися", – заявив він в інтерв'ю The Washington Times, відповідаючи на запитання, чи правда це.

"Порошенко розглядає мене як сильного політичного і економічного суперника. Тому перша його мета була позбавити мене і опозиції фінансових ресурсів і змусити мене покинути рідну країну", – переконує Онищенко

"Адміністрація президента Петра Порошенка стає все більш авторитарною, монополізує владу й утискає опонентів", – сказав одіозний політик.

Онищенко заявив, що після зняття депутатської недоторканності слідство в його справі нічого не зробило. Але він не виключає порушення нових справ.

"Я здивуюся, якщо не буде нових звинувачень після оголошення про моє рішення йти в президенти", – сказав політик.

Він нагадав, що торік представники Служби безпеки України звинуватили його в державній зраді, за доказ взявши переписку адвоката нардепа з третьою особою.

За словами Онищенка, кримінальне переслідування є у влади способом боротьби з політичними опонентами.

"Як я вже казав в інтерв'ю у 2016 році, більшість кандидатів можуть мати щонайменше одне звинувачення до часу виборів – так розчищають дорогу для Порошенка", – сказав він.

Онищенко також заявив, що наближені до влади люди хотіли привласнити його компанії.

На запитання, яка його економічна передвиборча програма, нардеп відповів: "Я обговорюю, як відродити українську економіку, з провідними економістами, колишніми високопоставленими правоохоронцями, антикорупційними та іншими фахівцями. Ми підготуємо план, який я представлю".

Як відомо, Онищенка підозрюють в організації корупційної схеми з перепродажу газу. Він утік із України 2016 року і перебуває в розшуку. Хоча Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в міжнародний розшук.

Розслідування за фактом розкрадання газу, видобутого за договорами про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування" у грудні 2015 року, веде Національне антикорупційне бюро.

За версією слідства, в період з січня 2013 року по червень 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації природного газу, в розмірі понад 1,6 млрд, внаслідок чого "Укргазвидобування" спричинено збитки на більш ніж 740 млн грн.

5 вересня 2017 року детективи НАБУ затримали одного з підозрюваних у "справі Онищенка", який був у розшуку..

Загалом слідство встановило причетність до участі у "газовій схемі" 29 осіб: 8 із них перебувають у розшуку. 12 звинувачувальних актів стосовно 18 осіб скеровано до суду, із них щодо 7 осіб вирок набув чинності.

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Крім того, 30 березня матір Олександра Онищенка Інесу Кадирову затримали в Іспанії за запитом НАБУ, але потім відпустили. Онищенко стверджував, що Іспанія дала його матері притулок.

Онищенко хизувався тим, що має компромат на президента Петра Порошенка, але оприлюднив поки що аудіозаписи іншого змісту.

Олена Рощенко, УП, доповнено

