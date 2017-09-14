СБУ заперечує, що прослуховує Саакашвілі

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Четвер, 14 вересня 2017, 20:30

Служба безпеки України заперечує, що прослуховує екс-голову Одеської облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій у четвер на Facebook-сторінці відомства.

СБУ вважає безпідставними звинувачення Саакашвілі щодо нібито спроби його прослуховування співробітниками спецслужби.

"Служба безпеки України працює виключно у правовому полі українського законодавства та не здійснює подібних процесуальних дій без рішення суду за громадянами, який би статус вони на сьогодні не мали", - заявили у відомстві.

Раніше Саакашвілі заявив, що влада намагається стежити за ним і записувати його особисте життя на камери.

Як відомо, у липні президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства екс-президента Грузії та екс-керівника Одеської облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі.

10 вересня Саакашвілі прорвався до України з Польщі в пункті пропуску "Шегині" без проходження прикордонного контролю з українського боку і приїхав до Львова. Закордонний паспорт у нього вилучили.

Поліція відкрила провадження за фактом незаконного переправлення осіб через кордон (ст. 332), а також за опір працівнику правоохоронного органу (ч. 2 ст. 342) та хуліганство (ч. 3 ст. 296 ККУ)

12 вересня прикордонники в готелі "Леополіс" вручили Саакашвілі протокол про адміністративне правопорушення через незаконний перетин кордону.

Протоколи про адміністративні порушення за незаконний перетин кордону зі Саакашвілі склали вже на 69 осіб. Двох осіб – з Івано-Франківська та з Волині – суд арештував.

Між тим Саакашвілі їде Україною: зі Львова він перебрався в Чернівці, планує заїхати і до Києва.

Україна може не екстрадувати Саакашвілі, доки грузинський суд його не засудить, сказали в Мін’юсті.

Українська правда

Теми: СБУ Саакашвілі
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