Саакашвілі заявляє, що його "пишуть" навіть у готелі

Міхеіл Саакашвілі стверджує, що влада намагається стежити за ним і записувати його особисте життя на камери.



Про це позбавлений українського громадянства екс-президент Грузії і колишній голова Одеської облдержадміністрації заявив у відеотрансляції на Facebook із готельного номера в Чернівцях.



"Спочатку мій охоронець зупинив спробу вторгнення людей із валізами специфічними, з СБУ... Вони намагалися зайти – він їх не пустив, вони сказали: "Вибачте, помилилися номером". А потім пішли в номер під моїм номером. А коли наші пішли за ними, вони пішли з того номера, але залишили речі", – сказав Саакашвілі.

Політик на камеру розглянув нібито знайдене там: "Кабель ось цікавий. Це – я не знаю, спеціальний пристрій, я так розумію, для підслуховування. Це диски, куди записується вся ця історія. Це, наскільки я розумію, камери для запису в номерах, спальних кімнатах, фойє...".

"Коротше, ці виродки – в той час, як ворог прорвав східний кордон, Україна кишить шпигунами, Медведчук став головним бізнес-партнером Порошенка і заробляє кожен день на автогазі, коли у них все розвалюється і летить під три чорти, – займаються записом мого приватного життя у мене в готельних номерах!", – заявив Саакашвілі.



"Петро Олексійовичу, Вам що, нема чого робити на дозвіллі? Хочете дивитися, як Саакашвілі в туалет ходить? Вам не вистачає свого життя? Хочете займатися моїм особистим життям – я не знаю, сексуальними історіями? Я бачив таких людей. Путін цим займався ...", – обурився він.

"Вам не соромно?! Я президент країни був. Знаєте, коли я був президентом, я забороняв своїм спецслужбам записувати особисте життя навіть шпигунів", – заявив Саакашвілі.

Він розповів, звертаючись до Порошенка, що колись йому принесли записи особистого характеру, зібрані на "ворожого агента", – і він доручив спецслужбам знищити ці дані і ніколи не записувати ворогів "у номерах, кімнатах, спальнях, туалетах, ваннах".

"А це, ну що це? Мені гидко за Вас, Петре Олексійовичу. Мені гидко за ваших СБУшників, які не захищають країну. Мені гидко за цих потвор, які замість того, щоб захищати кордон України, займаються казна-чим!", – сказав Саакашвілі.



"Тільки не смійте говорити, що Ви цього не робили. Я Вас наскрізь бачу", – додав він.

Саакашвілі порадив Порошенкові: "Закусіть вудила і просто поговоріть із українським народом. Цими компромати ви не зможете мене зупинити. Ці пристрої використовуйте проти ворогів. Або намотайте собі на руку, або своїм підлеглим на шию – і стримуйте їхній запал у Ваших брудних трюках".



"Ці речі зараз у мене, я їх не віддам, звісно... Це мій сувенір. Колись це буде зберігатися в Музеї української історії: чим займалася постмайданівська влада в умовах війни, проти кого вона працювала і які у неї були методи для політичних опонентів і тих, кого вона вважала загрозою для себе", – заявив він.



"Побачимося в Києві", – додав Саакашвілі на камеру.







Як відомо, у липні президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства екс-президента Грузії та екс-керівника Одеської облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі.

10 вересня Саакашвілі прорвався до України з Польщі в пункті пропуску "Шегині" без проходження прикордонного контролю з українського боку і приїхав до Львова. Закордонний паспорт у нього вилучили.

Поліція відкрила провадження за фактом незаконного переправлення осіб через кордон (ст. 332), а також за опір працівнику правоохоронного органу (ч. 2 ст. 342) та хуліганство (ч. 3 ст. 296 ККУ)

12 вересня прикордонники в готелі "Леополіс" вручили Саакашвілі протокол про адміністративне правопорушення через незаконний перетин кордону.

Протоколи про адміністративні порушення за незаконний перетин кордону зі Саакашвілі склали вже на 69 осіб. Двох осіб – з Івано-Франківська та з Волині – суд арештував.

Між тим Саакашвілі їде Україною: зі Львова він перебрався в Чернівці, планує заїхати і до Києва.

Україна може не екстрадувати Саакашвілі, доки грузинський суд його не засудить, сказали в Мін’юсті.

Олена Рощенко, УП, доповнено

