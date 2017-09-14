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На учасників "прориву Саакашвілі" складено 69 протоколів

Четвер, 14 вересня 2017, 11:15

Щодо 69 осіб, які перетнули держкордон разом з Міхеілом Саакашвілі, складено протоколи про адміністративні порушення.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-секретаря Державної прикордонної служби Олега Слободяна.

"На сьогодні є протоколи на 69 осіб. Це ті, хто ідентифікований", - заявив він у четвер.

Слободян нагадав, що 14 учасників подій, в основному представники ЗМІ, повернулися до пункту пропуску, де підписали відповідні протоколи.

Як повідомлялося, 12 вересня екс-президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі вручили протокол про незаконний перетин кордону.

10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

Спершу планувалося, що він перетне кордон у пункті пропуску "Краковець", однак Саакашвілі скористався пунктом "Шегині" й не пройшов прикордонний контроль з українського боку. Потім він поїхав до Львова.

У МВС заявили, що під час "прориву" кордону прихильниками Саакашвілі 11 поліцейських та 5 прикордонників отримали тілесні ушкодження. 

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через кордон (ст. 332), а також за опір працівнику правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків (ч. 2 ст. 342).

За даними МВС, крім Саакашвілі "незаконно" проникли в Україну депутати Верховної Ради від "Батьківщини" Юлія Тимошенко і Сергій Власенко, позафракційні Юрій Дерев'янко і Дмитро Добродомов, представник "Самопомочі" Павло Костенко. Нардепи ж переконані, що закон не порушували.

"Українська правда" у Threads

Теми: Саакашвілі
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