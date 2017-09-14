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СБУ отрицает, что прослушивает Саакашвили

Четверг, 14 сентября 2017, 20:30

Служба безопасности Украины отрицает, что прослушивает экс-главу Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном в четверг на Facebook-странице ведомства.

СБУ считает безосновательными обвинения Саакашвили в якобы попытке его прослушивания сотрудниками спецслужбы.

"Служба безопасности Украины работает исключительно в правовом поле украинского законодательства и не осуществляет подобных процессуальных действий без решения суда за гражданами, какой бы статус они сегодня не имели", - заявили в ведомстве.

Ранее Саакашвили заявил, что власти пытаются следить за ним и записывать его личную жизнь на камеры.

Как известно, в июле президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-президента Грузии и экс-руководителя Одесской облгосадминистрации Михэила Саакашвили.

10 сентября Саакашвили прорвался в Украину из Польши в пункте пропуска "Шегини" без прохождения пограничного контроля с украинской стороны и приехал во Львов. Загранпаспорт у него изъяли.

Полиция открыла производства по факту незаконной переправки лиц через границу (ст. 332), а также за сопротивление работнику правоохранительного органа (ч. 2 ст. 342) и хулиганство (ч. 3 ст. 296 УКУ).

12 сентября пограничники в гостинице "Леополис" вручили Саакашвили протокол об административном правонарушении за незаконное пересечение границы.

Протоколы об административных нарушениях за незаконное пересечение границы с Саакашвили составили уже на 69 человек. Двоих – из Ивано-Франковска и с Волыни – суд арестовал.

Саакашвили же едет по Украине: из Львова он перебрался в Черновцы, планирует заехать и в Киев.

Украина может не экстрадировать Саакашвили, пока грузинский суд его не осудит, сказали в Минюсте.

Украинская правда

Темы: СБУСаакашвили
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