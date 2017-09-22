Пранкери показали, що судді готові прислужитися Порошенку у справі Саакашвілі

Судді, причетні до розгляду справ щодо Міхеїла Саакашвілі та його прихильників, готові виконувати побажання президента Петра Порошенка щодо їх вирішення.



Про це свідчить експеримент російських пранкерів, про який пише Володимир Кузнєцов – пранкер Vovan у Facebook.



Дзвінки від нібито Олександра Грановського до судді Мостиського райсуду Львівської області Юрія Білоуса, який розглядає адміністративну справу Саакашвілі про перетин кордону, і до голови Галицького райсуду Львова Ірини Волоско, чий суд слухатиме справу Давида Сакварелідзе та інших прихильників Саакашвілі, показали зговірливість суддів.

Чоловік, який назвався Грановським, просив виконати нібито побажання президента щодо згаданих справ – і "служителі Феміди" погоджувалися зробити все, що від них залежить.





Білоус спробував сказати, що питання депортації він не розглядає, а з питання перетину кордону буде приймати "рішення відповідно до законодавства", але потім дав зрозуміти, що готовий співпрацювати з людьми, які висловлюють позицію президента.







А Волоско перепитувала, чи повинен суд підтримати "особисте зобов'язання", – і пообіцяла зв’язатися з суддею Віталієм Радченком із цього приводу, хоча перебувала у відпустці і не в Україні.





Сам лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі прокоментував опубліковані записи розмов із суддями: "Я вимагаю негайної експертизи цього запису (з Білоусом), адже тут очевидний кримінальний злочин. Там же є запис голови того суду, де розглядається справа Сакварелідзе".



"Я з повною відповідальністю заявляю, що є ознаки вчинення кримінального злочину з боку обох суддів, і вони не лише не мають права розглядати цю справу, а й проти них має розпочатися розслідування", – заявив опальний політик.



Олена Рощенко, УП