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Суд залишив Сакварелідзе без запобіжного заходу

Субота, 16 вересня 2017, 09:15

Галицький суд Львова не обрав запобіжний захід соратнику Міхеіла Саакашвілі і колишньому заступнику генпрокурора Давиду Сакварелідзе.

Про це Сакварелідзе повідомив на своїй сторінці в Facebook в ніч на суботу.

"Галицький суд щойно задовольнив наше клопотання і залишив мене без жодного запобіжного заходу, розуміючи, напевно, що вручена підозра, як і вся справа в цілому, абсолютно "порошкові" й не мають під собою реальних підстав", - написав він.

Сакварелідзе подякував народним депутатам, які приїхали його підтримати, а також судді, який розглядав клопотання.

"Дякую за проявлену порядність, незважаючи на всі нюанси і тиск, які, я впевнений, існували в цій справі", - додав він.

Як відомо, 14 вересня правоохоронці вручили повідомлення про підозру соратнику Міхеіла Саакашвілі Давиду Сакварелідзе.

Сакварелідзе підозрюють у порушенні ч.2 ст.332 Кримінального кодексу (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Санкція статті передбачає від 5 до 7 років позбавлення волі.

10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

У МВС заявили, що під час "прориву" кордону прихильниками Саакашвілі 11 поліцейських та 5 прикордонників отримали тілесні ушкодження. 

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через кордон (ст. 332), а також за опір працівнику правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків (ч. 2 ст. 342).

За даними МВС, крім Саакашвілі "незаконно" проникли в Україну депутати Верховної Ради від "Батьківщини" Юлія Тимошенко і Сергій Власенко, позафракційні Юрій Дерев'янко і Дмитро Добродомов, представник "Самопомочі" Павло Костенко. Нардепи ж переконані, що закон не порушували.

12 вересня Саакашвілі підписав спочатку заперечення його адвокатів до протоколу про незаконний перетин кордону, а потім підписав в цілому сам протокол.

12 вересня поліція Львівської області за фактом прориву кордону на пункті пропуску "Шегині" 10 вересня затримала 5 осіб.

Пізніше суд арештував двох учасників прориву в "Шегинях" – жителя Івано-Франківської області та Волині.

Українська правда

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Теми: Сакварелідзесуд
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