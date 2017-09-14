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Сакварелідзе у Львові таки вручили підозру

Четвер, 14 вересня 2017, 17:11

Правоохоронці вручили повідомлення про підозру соратнику Міхеіла Саакашвілі Давиду Сакварелідзе.

Про це він розповів у відеотрансляції на своїй сторінці у Facebook.

Колишнього заступника генерального прокурора, члена політради партії "Рух нових сил" Сакварелідзе підозрюють у порушенні ч.2 ст.332 Кримінального кодексу (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Вручення підозри відбувалося в одному з львівських ресторанів на вулиці Шота Руставелі, 2. Сакварелідзе підписався в одержанні.

Санкція статті передбачає від 5 до 7 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що Сакварелідзе намагаються вручити підозру у справі про прорив державного кордону на ПП "Шегині".

Як відомо, 10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

Спершу планувалося, що він перетне кордон у пункті пропуску "Краковець", однак Саакашвілі скористався пунктом "Шегині" й не пройшов прикордонний контроль з українського боку. Потім він поїхав до Львова.

У МВС заявили, що під час "прориву" кордону прихильниками Саакашвілі 11 поліцейських та 5 прикордонників отримали тілесні ушкодження. 

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через кордон (ст. 332), а також за опір працівнику правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків (ч. 2 ст. 342).

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав екс-керівника Одеської області Міхеіла Саакашвілі та тих, хто перетнув із ним кордон, пройти паспортний контроль і прийти на допит.

За даними МВС, крім Саакашвілі "незаконно" проникли в Україну депутати Верховної Ради від "Батьківщини" Юлія Тимошенко і Сергій Власенко, позафракційні Юрій Дерев'янко і Дмитро Добродомов, представник "Самопомочі" Павло Костенко. Нардепи ж переконані, що закон не порушували.

Вранці 12 вересня прикордонники та поліцейські прийшли до львівського готелю "Леополіс", де зупинився Міхеіл Саакашвілі.

Представник Державної прикордонної служби зачитав Саакашвілі адміністративний протокол про незаконний перетин ним українського держкордону.

Саакашвілі підписав спочатку заперечення його адвокатів до протоколу про незаконний перетин кордону, а потім підписав в цілому сам протокол.

12 вересня поліція Львівської області за фактом прориву кордону на пункті пропуску "Шегині" 10 вересня затримала 5 осіб.

Пізніше суд арештував двох учасників прориву в "Шегинях" – жителя Івано-Франківської області та Волині.

Українська правда

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Теми: СакварелідзеСаакашвілі
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