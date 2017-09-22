Пранкеры показали, что судьи готовы услужить Порошенко в деле Саакашвили

Судьи, причастные к рассмотрению дел по Михэилу Саакашвили и его сторонникам, готовы выполнять пожелания президента Петра Порошенко по их решению.

Об этом свидетельствует эксперимент российских пранкеров, о котором пишет Владимир Кузнецов – пранкер Vovan в Facebook.

Звонки от якобы Александра Грановского к судье Мостиского райсуда Львовской области Юрию Билоусу, который рассматривает административное дело Саакашвили о пересечении границы, и к главе Галицкого райсуда Львова Ирине Волоско, чей суд будет слушать дело Давида Сакварелидзе и других сторонников Саакашвили, показали сговорчивость судей.

Человек, назвавшийся Грановским, просил выполнить якобы пожелание президента касательно упомянутых дел – и "служители Фемиды" соглашались сделать всё, что от них зависит.

Билоус попытался сказать, что вопрос депортации он не рассматривает, а по вопросу пересечения границы будет принимать "решение в соответствии с законодательством", но потом дал понять, что готов сотрудничать с людьми, выражающими позицию президента.

А Волоско переспрашивала, должен ли суд поддержать "личное обязательство", – и пообещала свзяаться с судьей Виталием Радченко по этому поводу, хотя была в отпуске и не в Украине.

Сам лидер партии "Рух нових сил" Михэил Саакашвили прокомментировал опубликованные записи разговоров с судьями: "Я требую немедленной экспертизы этой записи (с Билоусом), так как тут налицо уголовное преступление. Там же есть запись председателя того суда, где рассматривается дело Сакварелидзе".

"Я с полной ответственностью заявляю, что есть признаки совершения уголовного преступления со стороны обоих судей, и они не только не имеют права рассматривать это дело, но и против них должно начаться расследование", – заявил опальный политик.

Когда состоялись разговоры с судьями, Владимир Кузнецов не уточняет.

22 сентября Мостиский райсуд Львовской области опрашивает свидетелей при рассмотрении административного протокола о незаконном пересечении госграницы Михэилом Саакашвили, но самого его на заседании нет, сообщают "Украинские новости".



16 сентября Галицкий суд Львова ни избрал меру пресечения соратнику Михаила Саакашвили и бывшему заместителю генпрокурора Давиду Сакварелидзе, которого подозревают в нарушении ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса (незаконная переправка лиц через государственную границу).

Как известно, в июле президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-президента Грузии и экс-руководителя Одесской облгосадминистрации Михэила Саакашвили.

10 сентября Саакашвили прорвался в Украину, загранпаспорт у него изъяли.

Полиция открыла производства по факту незаконной переправки лиц через границу (ст. 332), а также за сопротивление работнику правоохранительного органа (ч. 2 ст. 342) и хулиганство (ч. 3 ст. 296 УКУ).

12 сентября пограничники в гостинице "Леополис" вручили Саакашвили протокол об административном правонарушении за незаконное пересечение границы.

Украина может не экстрадировать Саакашвили, пока грузинский суд его не осудит, сказали в Минюсте.

Алена Рощенко, УП, дополнено

