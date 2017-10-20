Між Порошенком і Аваковим стався скандал через намети під Радою

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П'ятниця, 20 жовтня 2017, 11:46

Президент Петро Порошенко і глава МВС Арсен Аваков посварились через те, що мітингувальникам вдалось встановити намети під парламентом.

Про це йдеться в статті ""Майдан Міхо", або Саакашвілі сам на сам з Порошенком".

За даними УП від джерел в оточенні обох політиків, 17 жовтня Порошенко зібрав на Банковій керівників поліції і главу МВС.

Президент був роздратований через те, що людям Саакашвілі і Семенченка вдалось встановити намети на Грушевського.

Президент звинуватив Авакова, що це той дозволив з'явитись наметовому містечку.

У глави МВС були свої аргументи, мовляв, обираючи між кривавою бійкою на вулиці і "напівпорожніми наметами", він обрав останнє.

За даними УП, 19 жовтня ввечері Аваков знову був у Порошенка на Банковій.

Теми: Аваков Порошенко акції мітинги
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