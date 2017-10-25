Саакашвілі отримав із АП документи про позбавлення громадянства

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі отримав документи від Адміністрації президента про позбавлення його громадянства України.



Про це екс-голова Одеської облдержадміністрації та екс-президент Грузії заявив біля будівлі Державної міграційної служби у Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".



Тепер Саакашвілі планує оскаржити рішення Петра Порошенка в суді.



"Я йду в суд сьогодні чи завтра. Нарешті ми отримали документи від Адміністрації президента з питань громадянства. І ми будемо оскаржувати позбавлення мене громадянства", – заявив політик.

Саакашвілі прибув до Міграційної служби, щоб подати скаргу на відмову надати йому статус особи, яка потребує додаткового захисту. Львівське управління Міграційної служби пропонувало Саакашвілі звернутися з цим проханням особисто до територіального органу ДМС за місцем перебування.



У команді Саакашвілі зазначили, що отриману відповідь політик планує оскаржити в суді.



Крім того, 26 жовтня лідер партії "Рух нових сил" особисто звернеться до Міграційної служби для отримання статусу особи, яка потребує додаткового захисту.

Як відомо, у липні президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства екс-президента Грузії та екс-керівника Одеської облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.

Громадянства Грузії Саакашвілі позбавлений. Рідна країна вимагає його екстрадиції.

10 вересня Саакашвілі перетнув польсько-український кордон в оточенні прихильників, митний контроль він не пройшов – за це за рішенням суду повинен заплатити штраф.

19 вересня Саакашвілі передав адвокатами в АП заяву з вимогою видати йому 4 документи, потрібні для оскарження рішення президента у суді: документацію міграційної служби, копію указу про втрату громадянства, копію засідання комісії з питань громадянства, усі супровідні листи.

Адміністрація президента брала додатково 20 робочих днів на розгляд запиту Саакашвілі про документи щодо позбавлення його громадянства.

24 жовтня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі можна депортувати з України, оскільки Державна міграційна служба відмовила йому у статусі біженця.

У Міграційній службі підтвердили це, пояснивши відмову у розгляді заяви про надання додаткового захисту Саакашвілі тим, що заяву він передав адвокатами, а не особисто.

Олена Рощенко, УП, доповнено